Sexta de chuva e trânsito lento na Grande Vitória

A sexta-feira com chuva começou com trânsito lento em várias vias da Grande Vitoria. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), informou que o Espírito Santo terá chuvas intensas em diversas regiões. Confira o trânsito em Vitória, Serra e Vila Velha.

VITÓRIA

Na Capital, o trânsito na Reta da Penha e Aeroporto flui bem. No Centro, na Avenida Getúlio Vargas, há lentidão por conta de uma faixa interditada. De acordo com a Guarda Municipal, nenhum acidente foi registrado nesta manhã.

SERRA

Segundo a Guarda Municipal da Serra, o trânsito está lento na Norte Sul, por conta da chuva e a Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no sentido Terminal de Laranjeiras x Terminal Jacaraípe, está alagada. De acordo com uma internauta, o trânsito está praticamente parado descendo o Bairro Maringá, sentido Barcelona. Nenhum acidente registrado até o momento.

VILA VELHA

O trânsito na Terceira Ponte está com retenção por causa da chuva e, de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe está no local, sinalizando o trânsito. O trânsito também está sendo sinalizado com cones na Avenida Ceará e Avenida São Paulo.

Segundo a Rodosol, na Terceira Ponte, aconteceu um acidente no Km 3, no sentido Vila Velha-Vitória. A equipe de resgate foi acionada para o atendimento.