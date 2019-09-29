Semana começa com tempo instável em todo o Espírito Santo

Tempo nublado, na Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza

A semana do capixaba deve começar instável co possibilidade de chuva por todo o Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (30) será de sol entre muitas nuvens. Há previsão de chuva em alguns momentos nas áreas próximas ao litoral e de forma mais esparsa nas demais áreas do Estado.

As temperaturas devem aumentar durante o dia. Na Grande Vitória, a máxima deve alcançar os 28 ºC. As temperaturas devem permanecer mais amenas nas regiões Sul e Serrana, com mínimas chegando aos 15 ºC.

VEJA PREVISÃO





Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva esparsa.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva esparsa.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva esparsa.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.