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Sol entre nuvens

Semana começa com tempo instável em todo o Espírito Santo

As temperaturas devem aumentar durante o dia

Publicado em 

29 set 2019 às 09:30

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 09:30

Tempo nublado, na Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza
A semana do capixaba deve começar instável co possibilidade de chuva por todo o Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (30) será de sol entre muitas nuvens. Há previsão de chuva em alguns momentos nas áreas próximas ao litoral e de forma mais esparsa nas demais áreas do Estado.
As temperaturas devem aumentar durante o dia. Na Grande Vitória, a máxima deve alcançar os 28 ºC. As temperaturas devem permanecer mais amenas nas regiões Sul e Serrana, com mínimas chegando aos 15 ºC.
VEJA PREVISÃO
 
Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.
Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva esparsa.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.
Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva esparsa.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva esparsa.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.
Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.
 

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