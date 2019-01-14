Semana começa com passagem de ônibus mais cara

Transporte teve reajuste de 10,29% Crédito: Bernardo Coutinho

Quem depende de ônibus vai sentir no bolso o peso da passagem mais cara a partir desta segunda-feira (14). O reajuste da tarifa entrou em vigor ontem, mas só agora o valor cheio será cobrado, já que aos domingos o custo é reduzido. Para pegar um coletivo do Transcol agora, em dias úteis e nos sábados, é preciso pagar R$ 3,75 – um aumento de R$ 0,35 em relação à tarifa anterior, de R$ 3,40.





As passagens dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha também podem ficar mais caras. Hoje, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comuttran), da Capital, e o Conselho Municipal de Transporte de Vila Velha vão se reunir para debater as novas tarifas. Atualmente, em Vitória, o passageiro paga R$ 3,35. Já na outra cidade o valor é de R$ 3,20.

O valor do Transcol foi revisado e a nova passagem foi anunciada no final da semana passada. O reajuste de 10,29% está acima da inflação oficial do Espírito Santo, que em 2018 ficou em 4,19%.





Uma das principais justificativas é um desequilíbrio no contrato de concessão do Sistema Transcol do governo do Estado com as empresas de ônibus. Isso porque o número de passageiros reduziu 14% em quatro anos, de 200 milhões para 171 milhões, o que gerou queda de receita para as empresas. Além disso, durante esses quatro anos, o subsídio (recurso pago pelo Estado às viações para reduzir a passagem) foi mantido o mesmo.





Para acertar o equilíbrio contratual, segundo o governo, foi necessário repassar a conta para o usuário e aumentar a tarifa. O subsídio também deverá será reajustado para pagar a dívida com as empresas, mas o novo percentual ainda não foi divulgado.





DOMINGO





A passagem que aos domingos e feriados era de R$ 2,95 passou a custar R$ 3,25 ontem. Quem aproveitou o dia de sol para ir às praias de ônibus reclamou do reajuste. A lotação e a falta de ar-condicionado continuam sendo as principais insatisfações dos usuários.





A atleta de vôlei Leydiana Damasceno foi à Praia da Costa de Transcol, em Vila Velha. Ela reclamou do reajuste. “É injusto pelo conforto que não tem. Já pagamos impostos tão caros, acho injusto”, contou. (Com informações de Patrícia Scalzer)

TRANSCOL

Dias úteis e sábados

A tarifa passaa de R$ 3,40 para R$ 3,75.

Domingos e feriados

De R$ 2,95 para R$ 3,25.

Bike GV





De R$ 1,70 para R$ 1,85.





Seletivos

Vila Velha, Cariacica e Viana: de R$ 5,70, a passagem vai para R$ 6,05.

Serra: a tarifa vai de R$ 6,25 para R$ 6,65.

Jacaraípe e Praia Grande: de R$ 6,60 passou para R$ 7,05.





Vitória e Vila Velha