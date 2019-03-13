Segunda cadela é resgatada no Penedo, em Vila Velha

A segunda cadela, abandonada na, em, foi resgatada pelo, na tarde desta terça-feira (12). O animal foi abandonado com uma outra cadela, na noite da última segunda-feira (11), por três indivíduos que estavam em uma lancha.

. Já a segunda cadela, que havia fugido e corrido para o morro durante a operação, continuava na pedra e foi resgatada por volta das 17 horas, também desta terça.

"Ela estava na pedra, a abordagem foi feita de maneira semelhante. Ela pulou na água, assustada novamente, só que aí já estava cansada, debilitada, estressada. O resgate ficou até mais simples do que o do primeiro cão, feito na hora do almoço", disse o tenente-coronel Paiva.