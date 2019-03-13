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Segunda cadela é resgatada no Penedo, em Vila Velha

Ela foi abandonada com outra cadela, na última segunda-feira (11), por três indivíduos que estavam em uma lancha
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

12 mar 2019 às 21:19

Publicado em 12 de Março de 2019 às 21:19

Segunda cadela foi resgatada na tarde desta terça-feira Crédito: Marcela Gava | Internauta
A segunda cadela, abandonada na Pedra do Penedo, em Vila Velha, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (12). O animal foi abandonado com uma outra cadela, na noite da última segunda-feira (11), por três indivíduos que estavam em uma lancha.
O outro animal, de aproximadamente dois anos foi resgatado, pouco antes das 13 horas, desta terça-feira (12). Já a segunda cadela, que havia fugido e corrido para o morro durante a operação, continuava na pedra e foi resgatada por volta das 17 horas, também desta terça. 
VÍDEO
"Ela estava na pedra, a abordagem foi feita de maneira semelhante. Ela pulou na água, assustada novamente, só que aí já estava cansada, debilitada, estressada. O resgate ficou até mais simples do que o do primeiro cão, feito na hora do almoço", disse o tenente-coronel Paiva. 
Após o resgate, os animais foram levados para uma clínica veterinária. 
FOTOS

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