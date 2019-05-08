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EM VILA VELHA

São Torquato: viaduto está sem abraçadeiras, mas reforma não tem data

O péssimo estado de conservação do viaduto do bairro São Torquato chamou atenção no último mês de abril, após uma reportagem da CBN Vitória
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

08 mai 2019 às 15:59

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 15:59

A prefeitura de Vila Velha encontrou uma solução provisória para tentar minimizar os riscos para pedestres e ciclistas que passam pelo viaduto do bairro São Torquato, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
A prefeitura de Vila Velha encontrou uma solução provisória para tentar minimizar os riscos para pedestres e ciclistas que passam pelo viaduto do bairro São Torquato, em Vila Velha. Madeiras e cercas plásticas foram colocadas na lateral no guarda-corpo da estrutura, mas o local continua com vários pedaços de concreto quebrados, ferragens expostas e não há prazo para uma reforma completa na proteção.
São Torquato - viaduto está sem abraçadeiras, mas reforma não tem data
O péssimo estado de conservação do viaduto do bairro São Torquato chamou atenção no último mês de abril, após uma reportagem da CBN Vitória mostrar que várias abraçadeiras plásticas e fitas foram enroladas na estrutura para impedir a queda de pedaços de concreto. A medida foi considerada ineficaz por especialistas. Na ocasião, a prefeitura informou que não foi a responsável pela proteção improvisada no viaduto.
O aposentado João Paulo Bilucas diz que passa pelo viaduto diariamente e critica a situação do espaço. Ele espera que uma reforma geral seja feita na passam de pedestres e ciclistas. Crédito: Eduardo Dias
O aposentado João Paulo Bilucas diz que passa pelo viaduto diariamente e critica a situação do espaço. Ele espera que uma reforma geral seja feita na passam de pedestres e ciclistas.
"Isso é um paliativo. Tomara que agora eles façam o trabalho, porque a gente paga nossos impostos e nada está sendo resolvido. Espero que agora seja resolvido", disse o aposentado.
Abraçadeiras de plástico eram usadas para segurar pedaços de viaduto, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Após a intervenção atual, feita com madeiras e cercas de plástico, a prefeitura diz que providenciou a retirada de todo concreto que estava se soltando do guarda-corpo, para evitar que o material caísse em pedestres ou veículos que passou por baixo da estrutura.
A prefeitura de Vila Velha informou que solicitou uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no sentido de angariar recursos para a recuperação total do guarda-corpo. Ainda não há prazo previsto para o início das obras.

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