A prefeitura de Vila Velha encontrou uma solução provisória para tentar minimizar os riscos para pedestres e ciclistas que passam pelo viaduto do bairro São Torquato, em Vila Velha. Madeiras e cercas plásticas foram colocadas na lateral no guarda-corpo da estrutura, mas o local continua com vários pedaços de concreto quebrados, ferragens expostas e não há prazo para uma reforma completa na proteção.
São Torquato - viaduto está sem abraçadeiras, mas reforma não tem data
O péssimo estado de conservação do viaduto do bairro São Torquato chamou atenção no último mês de abril, após uma reportagem da CBN Vitória mostrar que várias abraçadeiras plásticas e fitas foram enroladas na estrutura para impedir a queda de pedaços de concreto. A medida foi considerada ineficaz por especialistas. Na ocasião, a prefeitura informou que não foi a responsável pela proteção improvisada no viaduto.
O aposentado João Paulo Bilucas diz que passa pelo viaduto diariamente e critica a situação do espaço. Ele espera que uma reforma geral seja feita na passam de pedestres e ciclistas.
"Isso é um paliativo. Tomara que agora eles façam o trabalho, porque a gente paga nossos impostos e nada está sendo resolvido. Espero que agora seja resolvido", disse o aposentado.
Após a intervenção atual, feita com madeiras e cercas de plástico, a prefeitura diz que providenciou a retirada de todo concreto que estava se soltando do guarda-corpo, para evitar que o material caísse em pedestres ou veículos que passou por baixo da estrutura.
A prefeitura de Vila Velha informou que solicitou uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no sentido de angariar recursos para a recuperação total do guarda-corpo. Ainda não há prazo previsto para o início das obras.