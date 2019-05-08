A prefeitura de Vila Velha encontrou uma solução provisória para tentar minimizar os riscos para pedestres e ciclistas que passam pelo viaduto do bairro São Torquato, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

viaduto do bairro São Torquato, em Vila Velha. Madeiras e cercas plásticas foram colocadas na lateral no guarda-corpo da estrutura, mas o local continua com vários pedaços de concreto quebrados, ferragens expostas e não há prazo para uma reforma completa na proteção. A prefeitura de Vila Velha encontrou uma solução provisória para tentar minimizar os riscos para pedestres e ciclistas que passam pelo, em. Madeiras e cercas plásticas foram colocadas na lateral no guarda-corpo da estrutura, mas o local continua com vários pedaços de concreto quebrados, ferragens expostas e não há prazo para uma reforma completa na proteção.

Your browser does not support the audio element. São Torquato - viaduto está sem abraçadeiras, mas reforma não tem data

reportagem da CBN Vitória mostrar que várias abraçadeiras plásticas e fitas foram enroladas na estrutura para impedir a queda de pedaços de concreto. A medida foi considerada ineficaz por especialistas. Na ocasião, a prefeitura informou que não foi a responsável pela proteção improvisada no viaduto. O péssimo estado de conservação do viaduto do bairro São Torquato chamou atenção no último mês de abril, após umamostrar que várias abraçadeiras plásticas e fitas foram enroladas na estrutura para impedir a queda de pedaços de concreto. A medida foi considerada ineficaz por especialistas. Na ocasião, a prefeitura informou que não foi a responsável pela proteção improvisada no viaduto.

O aposentado João Paulo Bilucas diz que passa pelo viaduto diariamente e critica a situação do espaço. Ele espera que uma reforma geral seja feita na passam de pedestres e ciclistas. Crédito: Eduardo Dias

O aposentado João Paulo Bilucas diz que passa pelo viaduto diariamente e critica a situação do espaço. Ele espera que uma reforma geral seja feita na passam de pedestres e ciclistas.

"Isso é um paliativo. Tomara que agora eles façam o trabalho, porque a gente paga nossos impostos e nada está sendo resolvido. Espero que agora seja resolvido", disse o aposentado.

Abraçadeiras de plástico eram usadas para segurar pedaços de viaduto, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Após a intervenção atual, feita com madeiras e cercas de plástico, a prefeitura diz que providenciou a retirada de todo concreto que estava se soltando do guarda-corpo, para evitar que o material caísse em pedestres ou veículos que passou por baixo da estrutura.