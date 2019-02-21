Sambão do Povo: em nova vistoria, Corpo de Bombeiro aprova estrutura

Vistoria pelos bombeiros no Sambão do Povo, na tarde desta quinta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer

Em mais uma vistoria realizada na tarde desta quinta-feira (21) no Complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo e localizado na região da Grande Santo Antônio , o Corpo de Bombeiros afirmou que a parte estrutural do sambódromo está de acordo com a previsão técnica,ce que as alterações solicitadas foram feitas em tempo. No entanto, resta ainda a realização da análise documental.

Os documentos, compostos por laudos e anotações de responsabilidade técnica, serão entregues pela organização e conferidos pela equipe técnica dos Bombeiros nesta tarde para a liberação do alvará, segundo informações do Tenente-coronel Paiva.

Caso a documentação não esteja de acordo, o procedimento seria “em último caso, tentar compartimentar os espaços e autorizar por setores até que seja liberado como um todo”, completou.