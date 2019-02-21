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Checagem final

Sambão do Povo: em nova vistoria, Corpo de Bombeiro aprova estrutura

No entanto, para liberação do alvará, faltam análises de laudos e documentos, que devem ser entregues ainda nesta quinta-feira (21)
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:44

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:44

Vistoria pelos bombeiros no Sambão do Povo, na tarde desta quinta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer
Em mais uma vistoria realizada na tarde desta quinta-feira (21) no Complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo e localizado na região da Grande Santo Antônio, o Corpo de Bombeiros afirmou que a parte estrutural do sambódromo está de acordo com a previsão técnica,ce que as alterações solicitadas foram feitas em tempo. No entanto, resta ainda a realização da análise documental.
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Os documentos, compostos por laudos e anotações de responsabilidade técnica, serão entregues pela organização e conferidos pela equipe técnica dos Bombeiros nesta tarde para a liberação do alvará, segundo informações do Tenente-coronel Paiva.
Caso a documentação não esteja de acordo, o procedimento seria “em último caso, tentar compartimentar os espaços e autorizar por setores até que seja liberado como um todo”, completou.
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Os desfiles estão previstos para começar ainda nesta quinta-feira (21) com as escolas de samba do Grupo de Acesso B. Na sexta-feira (22), a festividade segue com as agremiações do Grupo de Acesso A. Por fim, no sábado (23) acontece o último evento, em que tomam conta da pista as escolas do Grupo Especial.
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