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Após chuva

Árvores caem durante a noite e atingem loja em Vila Velha

A Rua Ibiraçu, no bairro Coqueiral de Itaparica, está interditada até que as árvores sejam retiradas

Publicado em 

07 fev 2019 às 11:46

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 11:46

Duas árvores caem e atingem uma loja em Vila Velha Crédito: Caique Verli
Duas árvores caíram e uma delas atingiu uma loja, na Rua Ibiraçu, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, durante a noite desta quarta-feira (6). Moradores afirmam que uma das árvores teria cerca de 40 anos e que teria caído por causa de alterações no terreno. Sem sustentação, ela caiu com a chuva, à noite. A rua está interditada para remoção dos troncos.
A loja atingida por uma das árvores é um estabelecimento novo. De acordo com a dona do local, Sandra Chaves, pelo menos as cercas de proteção e a placa com a identificação do local foram danificadas.
"Eu fiquei meses fazendo essa loja aqui com todo o dinheiro que eu tinha e agora olha o estado. Tirou toda minha cerca, a placa, sem falar no que eu acho mais importante que é a questão ética e moral. Eu espero uma providência agora", desabafa Sandra.
Árvores caem durante a noite e atingem loja em Vila Velha
Moradores disseram que, ao lado do local em que as árvores ficavam, acontece uma obra e que os responsáveis pela construção teriam tentado derrubar pelo menos uma delas em outras ocasiões e foram impedidos. Mas durante a quarta-feira (6), o terreno, ainda segundo os moradores, teria sido remexido, o que afrouxou as raízes, fazendo com que elas caíssem durante à noite.
PREFEITURA
Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que uma equipe de podas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já está no local para retirada das árvores. A via foi interditada pela Guarda Municipal que deverá liberar ainda pela manhã desta quinta-feira (7). Técnicos da prefeitura irão investigar as causas da queda.
Ainda em nota, a prefeitura esclarece que não autorizou a derrubada das árvores, que caíram em consequência de uma obra particular que está sendo realizada no local. Fiscais de posturas estão no local notificando e aplicarão uma multa no valor de R$ 1.979,04, para o proprietário da obra de acordo com o Código Municipal de Posturas do município. 
Com informações de Caique Verli.
 
Duas árvores caem e atingem uma loja em Vila Velha Crédito: Caique Verli

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