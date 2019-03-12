Árvore doente ganha recado e vira atração na Praia do Canto

Paula ao lado do recado que pintou na castanheira, Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

A parceria entre a população e o poder público na defesa e conservação do meio ambiente traz bons resultados. Um exemplo disso é o cuidado com uma castanheira plantada na calçada em frente a um restaurante na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, Vitória, que ganhou até recado para “avisar” que está sendo cuidada.

Ela estava com cupins e formigas quando as donas de um restaurante que fica na região acionaram a prefeitura da Capital para salvar a árvore.

“Corria o risco de a planta ser cortada e não queríamos isso. A prefeitura veio, tratou e colocou cimento no buraco que ficou, como parte do tratamento”, lembra Paula Muniz, gerente do restaurante. O cimento em questão é uma massa que não causa nenhum tipo de dano à árvore.

Depois de ver o resultado, Paula e sua patroa acharam que a área em tratamento ficou muito cinza. Veio, então, a ideia de pintar o local. A frase escolhida foi “estou em tratamento”, uma explicação para o motivo daquela massa estar ali. “As pessoas passam, tiram foto e perguntam com a árvore está. Caiu na simpatia de todo mundo”, comemora Paula, autora da pintura.

O subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-estar Animal de Vitória, Ademir Barbosa Filho, comemora a parceria entre prefeitura e população.

“É quase impossível acompanharmos em tempo real as quase 35 mil árvores que existem em Vitória. Por isso, a colaboração da população é fundamental”, afirma Barbosa, lembrando que a prefeitura pode ser acionada pelo 156 quando um morador identificar uma árvore com problemas.

“Muita gente nos procura para cortar árvore, o que fazemos só em casos muito específicos. Mas o morador também pode nos acionar para plantá-las. Nosso objetivo é tornar Vitória uma cidade ainda mais arborizada”, promete Barbosa.

COM 100 ANOS, ELAS RECEBEM MAIS ATENÇÃO

As árvores compõe a paisagem da cidade, deixando as ruas e parques mais bonitos e colocando um pouco de verde em meio ao concreto da arquitetura. Mas o que não se pode ver, à primeira vista, é a história que cada uma delas carrega. Algumas tem em seu tronco mais de 100 anos de história e por isso recebem atenção com mais frequências das prefeituras.

Um bom exemplo são as palmeiras presentes na frente da Igreja do Rosário, em Vitória, ou no Convento da Penha, em Vila Velha. Na Capital, aliás, essas plantas são monitoradas de perto pela prefeitura da cidade que usa georreferencia para monitorá-las.

As árvores centenárias recebem uma atenção especial. Com mais frequência, elas passam por uma avaliação dos técnicos da prefeitura. “Elas são alvo com maior recorrência de análise para verificar se precisam de algum tipo de tratamento ou manejo em sua copa para que ela se mantenha saudável”, afirma o subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-estar Animal de Vitória, Ademir Barbosa Filho.

Em Vitória, descobriu-se que há árvores centenárias em frente à Igreja do Rosário e no Parque Moscoso por meio de registros fotográficos.

O biólogo especializado em botânica Oberdan José Pereira destaca a importância de se ter árvores como estas preservadas.

“Além do bem-estar que as árvores causam, ao ajudar a diminuir a temperatura do ambiente e trazer outros benefícios ambientais, elas enfeitam a cidade. Algumas pessoas se acostumaram a ver as árvores desde que nasceram, então, se cria um vínculo com elas”, explica.

SERRA E VILA VELHA

Na Serra, as palmeiras imperiais fazem parte da história da construção da cidade e estão em vários pontos do município, como na sede da cidade e na praça da Igreja Reis Magos, em Nova Almeida. Estima-se que as palmeiras tenham sido plantadas na década de 50. Em Vila Velha, os exemplares centenários estão na Prainha. Os mais famosos ficam no Convento da Penha.