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Greve suspensa

Rodoviários e empresas retomam as negociações no ES nesta segunda

Até quarta-feira (4), são esperadas pelo menos três reuniões entre as partes para tentar chegar a um acordo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 11:11

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 11:11

Ônibus do sistema Transcol: paralisação estava prevista para esta segunda-feira (2), mas foi suspensa Crédito: Carlos Alberto Silva
Rodoviários e empresas de ônibus retomam, na tarde desta segunda-feira (2), as negociações. Uma nova reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) está prevista para ocorrer às 13h, na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Vitória.
O início da greve dos rodoviários, que estava previsto para esta segunda-feira (02), foi suspenso por três dias após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) na última sexta-feira (29). Até quarta-feira (4), são esperadas pelo menos três reuniões entre as partes para tentar chegar a um acordo  a primeira delas nesta segunda.
A presidente do TRT-ES, desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, também apresentou uma proposta que será analisada pelo Sindirodoviários e o GVBus, que consiste em reajuste de 3,04% de perda inflacionária mais ganho real, aumento de R$ 1,00 nos tíquetes alimentação e restaurante, mudança da data-base para o mês de agosto e formalização do uso e da existência do carro extra nos horários de pico. Os rodoviários pediram, à princípio, um reajuste de 9%; já as empresas de ônibus ofereceram 2,54% de aumento, o equivalente a inflação acumulada do período.

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O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, afirmou que a categoria pode levar para a mesa de negociação uma contraproposta. "O Sindicato, em respeito à população, está aberto a resolver o problema com bom senso. Se a gente ver que é uma proposta viável, a gente conversa na mesa", comentou o sindicalista.
O GVBus também foi procurado pela reportagem, mas ainda não se posicionou nesta segunda-feira. Na última semana, o sindicato patronal entrou com um pedido de liminar pedindo a determinação da manutenção de 100% da frota do Sistema Transcol em circulação ou um mínimo de 90% nos horários de pico (entre 5h e 9 horas e entre 15h e 20 horas) e 70% nos demais horários. Segundo o GVBus, o pedido oficial do Sindirodoviários "está desconexo da realidade".
A reportagem também procurou o Ministério Público do Trabalho, que ainda não respondeu sobre a negociação. Na próxima quarta-feira (4), em horário a ser definido, acontecerá uma assembleia dos rodoviários para decidir se aceitam ou não o que foi negociado

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