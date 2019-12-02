Rodoviários e empresas retomam as negociações no ES nesta segunda

Ônibus do sistema Transcol: paralisação estava prevista para esta segunda-feira (2), mas foi suspensa Crédito: Carlos Alberto Silva

Rodoviários e empresas de ônibus retomam, na tarde desta segunda-feira (2), as negociações. Uma nova reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo ( Sindirodoviários ) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória ( GVBus ) está prevista para ocorrer às 13h, na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Vitória.

A presidente do TRT-ES, desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, também apresentou uma proposta que será analisada pelo Sindirodoviários e o GVBus, que consiste em reajuste de 3,04% de perda inflacionária mais ganho real, aumento de R$ 1,00 nos tíquetes alimentação e restaurante, mudança da data-base para o mês de agosto e formalização do uso e da existência do carro extra nos horários de pico. Os rodoviários pediram, à princípio, um reajuste de 9%; já as empresas de ônibus ofereceram 2,54% de aumento, o equivalente a inflação acumulada do período.

O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, afirmou que a categoria pode levar para a mesa de negociação uma contraproposta. "O Sindicato, em respeito à população, está aberto a resolver o problema com bom senso. Se a gente ver que é uma proposta viável, a gente conversa na mesa", comentou o sindicalista.

O GVBus também foi procurado pela reportagem, mas ainda não se posicionou nesta segunda-feira. Na última semana, o sindicato patronal entrou com um pedido de liminar pedindo a determinação da manutenção de 100% da frota do Sistema Transcol em circulação ou um mínimo de 90% nos horários de pico (entre 5h e 9 horas e entre 15h e 20 horas) e 70% nos demais horários. Segundo o GVBus, o pedido oficial do Sindirodoviários "está desconexo da realidade".