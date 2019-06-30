Rodoviários confirmam passeata em protesto contra ônibus sem cobrador

Rodoviários reunidos para passeata em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Sindicato dos Rodoviários agendou uma passeata para esta segunda-feira (1), às 7h, em protesto contra a retirada dos cobradores nos novos ônibus com ar-condicionado . Neste coletivos somente serão aceitos passageiros com o cartão do Bilhete Único, o que dispensa a presença dos cobradores.

De acordo com o diretor-financeiro do Sindirodoviários, Valdecy Laurindo, os cobradores estão com muito medo de perderem os empregos. "São quatro mil profissionais que podem ficar desempregados. Não vamos aceitar isso".

O diretor do sindicato destacou que melhorias no sistema são bem-vindas, desde que não prejudique a categoria. “O ar-condicionado é bem-vindo, inclusive, já era para ter isso, porque o valor da passagem é absurdo. Agora virou uma desculpa, os cobradores vão ficar todos desempregados”.

ROTA

Ao Gazeta Online, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, contou que os manifestantes vão passar pela Avenida Vitória, seguindo pela Curva do Saldanha, passando Avenida Princesa Isabel, com chegada ao Palácio Anchieta, onde será o ponto final da passeata.

Os rodoviários estão reunidos em frente ao Atacado São Paulo, na Avenida Vitória. Duas faixas da via serão interditadas no sentido Centro durante a manifestação.

ÔNIBUS VÃO CIRCULAR

Questionado se haveria paralisação dos coletivos durante a passeata, José Carlos afirmou que os ônibus vão circular normalmente.

SECRETARIA NEGA DEMISSÕES

A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Pública esclarece não haverá demissão por conta dos novos veículos. Veja nota na íntegra: