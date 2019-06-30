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Nesta segunda

Rodoviários confirmam passeata em protesto contra ônibus sem cobrador

Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado não terão cobradores, já que só vão funcionar com o cartão do Bilhete Único. Categoria teme demissões

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 15:12

Publicado em 

30 jun 2019 às 15:12
Rodoviários reunidos para passeata em Vitória Crédito: Eduardo Dias
O Sindicato dos Rodoviários agendou uma passeata para esta segunda-feira (1), às 7h, em protesto contra a retirada dos cobradores nos novos ônibus com ar-condicionado. Neste coletivos somente serão aceitos passageiros com o cartão do Bilhete Único, o que dispensa a presença dos cobradores. 
De acordo com o diretor-financeiro do Sindirodoviários, Valdecy Laurindo, os cobradores estão com muito medo de perderem os empregos. "São quatro mil profissionais que podem ficar desempregados. Não vamos aceitar isso".
> Ônibus com ar-condicionado só aceitarão Bilhete Único
O diretor do sindicato destacou que melhorias no sistema são bem-vindas, desde que não prejudique a categoria. “O ar-condicionado é bem-vindo, inclusive, já era para ter isso, porque o valor da passagem é absurdo. Agora virou uma desculpa, os cobradores vão ficar todos desempregados”.
> Ônibus sem cobrador: Sindirodoviários teme demissões e promete greve
ROTA
Ao Gazeta Online, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, contou que os manifestantes vão passar pela Avenida Vitória, seguindo pela Curva do Saldanha, passando Avenida Princesa Isabel, com chegada ao Palácio Anchieta, onde será o ponto final da passeata. 
Os rodoviários estão reunidos em frente ao Atacado São Paulo, na Avenida Vitória. Duas faixas da via serão interditadas no sentido Centro durante a manifestação.
ÔNIBUS VÃO CIRCULAR 
Questionado se haveria paralisação dos coletivos durante a passeata, José Carlos afirmou que os ônibus vão circular normalmente. 
SECRETARIA NEGA DEMISSÕES
A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Pública esclarece não haverá demissão por conta dos novos veículos. Veja nota na íntegra:
"Em razão da implantação do Bilhete Único, haverá maior oferta de emprego no Sistema. Isso vai permitir que os profissionais que atuam como cobradores atualmente dentro coletivos passem a exercer novas funções, até mesmo fora dos coletivos. As empresas operadoras vão incentivar os funcionários para que participem de cursos de requalificação, por meio de parcerias com o Sest Senat, para aprimoramento profissional e aperfeiçoamento para novas atividades como motorista, mecânico, eletricista, entre outros".

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