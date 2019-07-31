Racha na Terceira Ponte: acusação quer advogado em presídio comum

Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, dirigia o Audi A1, que atropelou e matou casal na Terceira Ponte Crédito: Reprodução

Foi pedido à Justiça estadual na tarde desta terça-feira (29) que o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, acusado de atropelar e matar duas pessoas na Terceira Ponte , no dia 22 de maio, seja transferido para um presídio comum. Atualmente ele está detido no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.

A solicitação foi feita pelo advogado Siderson Vitorino, que atua como assistente de acusação, representando uma das vítimas do acidente, Kelvin Gonçalves. O argumento é de que Ivomar teve as suas atividades como advogado suspensas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) e, em função disso, perdeu o direito a ter prisão especial.

Segundo Vitorino, já existe orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) neste sentido: "O advogado suspenso de suas atividades perde as prerrogativas do exercício de sua profissão e portanto, não há que se falar em prisão especial para ele. Tem que seguir para um presídio comum", destaca.

Para o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-ES a conduta praticada pelo advogado Ivomar repercutiu negativamente para a dignidade da advocacia, ao infringir o Código de Ética e o Estatuto da Ordem.

PERÍCIA

Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

O acidente aconteceu na madrugada do dia 22 de maio deste ano. O casal Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 e Brunielly Oliveira, 17, seguia para Vitória em uma moto quando foi atingidos por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. O casal morreu na hora. De acordo com a polícia, os motoristas dos carros, Oswaldo Venturini Neto e Ivomar Rodrigues Gomes Junior, praticavam um racha e teriam ingerido bebida alcoólica.

No dia 31 de maio, Ivomar e Oswaldo foram indiciados pela Polícia Civil, cada um, por duplo homicídio com dolo eventual e por participar de corrida ou exibição em veículo automotor em via pública. As penas para os crimes, em caso de condenação, variam de seis meses a 20 anos de cadeia para cada um. A investigação da participação deles no atropelamento e morte de um casal de namorados na Terceira Ponte foi concluída pela delegada Fabiane Alves Coutinho.

Os motoristas acusados de causar o acidente na Terceira Ponte estavam dirigindo a aproximadamente 150km/h, segundo laudo da polícia. A perícia apontou que o excesso de velocidade foi determinante no resultado do acidente.

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