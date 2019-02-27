Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manifestação

Protesto interdita acesso à Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Moradores do bairro Rio Marinho reivindicaram melhorias na estrada
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

26 fev 2019 às 21:12

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 21:12

Protesto no bairro Rio Marinho, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um grupo de moradores do bairro Rio Marinho, em Cariacica, interditou a via de acesso à Rodovia Leste- Oeste por volta das 17h desta terça-feira (26). Eles atearam fogo em galhos e pneus para impedir a passagem de motoristas e protestaram contra um trecho da pista que está inacabado e as más condições de conservação da estrada.
VEJA VÍDEO
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a pista foi liberada às 17h40. 
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que a obra e o trecho são de responsabilidade do Governo do Estado. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que as obras no eixo principal da Rodovia Leste-Oeste foram todas concluídas, mas reforçou que algumas intervenções nos acessos à via não foram finalizadas.
"Assim que assumiu, a atual gestão iniciou uma avaliação do projeto, e a previsão é que as obras sejam retomadas até o fim de março", finalizou.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados