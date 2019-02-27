Protesto interdita acesso à Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Rio Marinho, em Cariacica, interditou a via de acesso à Rodovia Leste- Oeste por volta das 17h desta terça-feira (26). Eles atearam fogo em galhos e pneus para impedir a passagem de motoristas e protestaram contra um trecho da pista que está inacabado e as más condições de conservação da estrada.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a pista foi liberada às 17h40.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que a obra e o trecho são de responsabilidade do Governo do Estado. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que as obras no eixo principal da Rodovia Leste-Oeste foram todas concluídas, mas reforçou que algumas intervenções nos acessos à via não foram finalizadas.
"Assim que assumiu, a atual gestão iniciou uma avaliação do projeto, e a previsão é que as obras sejam retomadas até o fim de março", finalizou.