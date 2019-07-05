Projeto de lei quer trocar sacolas tradicionais por biodegradáveis Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

supermercados, hipermercados, atacadistas e varejistas por sacolas compostas de material biodegradável, que prejudiquem menos o meio ambiente. A proposta é do deputado estadual Rafael Favatto (Patriota). Segundo o parlamentar, o objetivo é reduzir o número de sacolas utilizadas atualmente, que tem um grande impacto na natureza pela demora em se decompor. Está tramitando na Assembleia Legislativa do Espírito Santo um projeto de lei que pretende substituir as sacolas plásticas tradicionais encontradas em, hipermercados, atacadistas e varejistas por sacolas compostas de material biodegradável, que prejudiquem menos o. A proposta é do deputado estadual Rafael Favatto (Patriota). Segundo o parlamentar, o objetivo é reduzir o número de sacolas utilizadas atualmente, que tem um grande impacto na natureza pela demora em se decompor.

“O prazo médio de uma sacola se decompor é 100 anos. Com o material biodegradável ela volta para o meio ambiente de forma mais adequada em forma de água e seus elementos. Acho que é uma praticidade para o meio ambiente, pensando nas gerações futuras”, disse.

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A proposta é que as sacolas fornecidas pelos supermercados sejam trocadas por outras que sejam pelo menos 51% compostas por material biodegradável de fontes renováveis, como fibra de bambu, algodão, soja, milho, entre outros. Além disso, o projeto prevê que elas sejam distribuídas em duas cores: verde, para o descarte de materiais recicláveis, e cinza, para os não recicláveis.

“Foi uma grande questão da outra vez a não aceitação da sacola porque as pessoas utilizam para colocar o lixo domiciliar. Em duas cores, ela vai poder ser utilizada para destinar matéria orgânica e a outra para materiais renováveis, como plástico, tecido, vidro, embalagens de leite, produtos recicláveis. Isso facilita a coleta do lixo seletivo”, explicou.

Projeto de lei quer trocar sacolas tradicionais por biodegradáveis Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

GRATUIDADE

O projeto propõe mudanças a uma lei já em vigor, desde 2012, que trata sobre a obrigação de supermercados, hipermercados e atacadistas distribuírem sacolas plásticas biodegradáveis e oxi-biodegradáveis.

No entanto, a legislação determina que o material seja disponibilizado de maneira gratuita, o que não é visto com bons olhos pela Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps). Segundo o superintendente da entidade, Hélio Schneider, o alto custo para a produção das sacolas neste material fez com que a lei não fosse efetiva.

“Do jeito que está, nós não concordamos. Além de onerar o custo do produto, efetivamente nós não vamos conseguir o objetivo. Porque você dá a sacola a vontade e não consegue eliminar de vez as sacolas plásticas. Esse é o grande gancho que temos que analisar. Haja vista que é uma lei de 2012 e que não foi cumprida ainda. Ela tem que ser aprimorada. Tenho certeza que vamos dialogar com o deputado, e vamos fazer uma legislação que todos possam cumprir”, disse.

O deputado afirmou não acreditar que o custo seja motivo para o não cumprimento da lei. Sobre isso, incluiu no projeto uma multa para os estabelecimentos que não seguirem a legislação. Mas, disse que também vai buscar o diálogo a fim de ser feito o melhor para todos.

“Um fator que está lá agora e que não era aplicado na outra lei, e por isso que ela não foi efetivamente para frente, é porque não tinha uma multa, uma penalidade para o não cumprimento da lei. Hoje a gente tem que ter uma penalidade. Botar a culpa no custo para não cumprir a lei? Eu acho meio difícil. Mas a gente está discutindo a melhor maneira possível para a lei se tornar efetiva. A gente ouve todas as partes para chegar em um consenso para a lei ser viável”.

CONSUMIDORES APROVAM

Nos supermercados, consumidores aprovam o projeto. A jornalista e professora Ana Meneguelli afirma que toda intenção de melhorar o meio ambiente é importante. “Essas propostas de sacolinhas, principalmente biodegradáveis, são muito bem-vindas e importantes para que a gente consiga viver em um mundo melhor”.

A jornalista e professora Ana Meneguelli aprova a troca de sacolas tradicionais por biodegradáveis Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

O engenheiro de petróleo, Rafael Sabadini, afirmou que a mudança é fundamental nos dias de hoje, mas que a população deve se conscientizar sobre a importância dos danos causados pelas sacolas plásticas. “Principalmente nos dias de hoje é muito importante. Quanto menos impactar o meio ambiente, melhor. Cabe agora uma maior educação, uma conscientização à população”.

O deputado informou que o projeto está em tramitação desde a última quarta-feira (26), mas que sugestões ainda podem ser enviadas para futuras discussões e alterações no projeto final. O canal de comunicação é o site da Assembleia Legislativa, no www.al.es.gov.br