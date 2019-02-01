Professora que ameaçou criança de morte é condenada em Aracruz

Uma professora que ameaçou de morte a filha da diretora da escola onde trabalhava foi condenada pela 1ª Vara Criminal de Aracruz a 9 anos e 4 meses de prisão. A mulher chegou a pedir R$ 10 mil à diretora para que nada acontecesse com a menina, de 4 anos de idade.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a mãe da criança contou que a acusada era professora no município de João Neiva, mas que trabalhou, por meio de permuta, em uma escola em Aracruz.
Em maio de 2018, ao retornar para escola para pegar os pertences, já que a permuta havia sido encerrada, devido à grande quantidade de faltas, a professora disse que tinha muito ódio da diretora, já que iria que voltar para João Neiva e teria que arcar com prejuízos econômicos.
A suspeita chegou a mostrar fotos da menina no transporte escolar e em frente à escola e pediu à diretora, mãe da criança, R$ 10 mil para não matar a menina. Preocupada com a filha, a mulher acionou a secretária da instituição e solicitou que ligasse para a polícia. Ao ver que a polícia tinha sido acionada, a profissional foi ao banheiro e rasgou algumas fotografias. Ela foi detida e levada à delegacia, onde negou o crime envolvendo a criança.
O Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPES) denunciou a professora e solicitou que ela fosse condenada pelo crime de extorsão, o que foi aceito pela Justiça. Além da prisão, foi decretada a perda de cargo e função pública, já que ela era professora da rede municipal de ensino de João Neiva, e o pagamento de multa.