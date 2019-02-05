Procurador da Fazenda, MC e rei de bateria

Na bateria da União Jovem de Itacibá, quem está à frente dos ritmistas é um procurador da Fazenda Nacional. A escola de samba de Cariacica, que desfila no Grupo de Acesso do carnaval, escolheu um homem para assumir o reinado do coração da agremiação.

Danilo Caram, de 46 anos, será o rei da bateria no próximo desfile. Ele, que é procurador há 19 anos, não é um desconhecido do público capixaba.

Apaixonado pelo funk – e também pelo samba –, Danilo é o “MC Marombado”, com clipes publicados no seu canal do Youtube. O agora rei de bateria, que concilia a carreira jurídica com a vida artística, fala sobre vida saudável, boa alimentação e malhação nas letras das suas músicas.

A visibilidade do seu canal o levou a receber o convite para o reinado da escola. “Foi uma honra muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade assumir um desafio como esse. Vamos ter que mostrar samba no pé”, conta ele, que é carioca, mas mora no Espírito Santo há mais de dez anos.

Danilo Caram vai sair na bateria da Escola de samba União Jovem de Itacibá Crédito: Ricardo Medeiros

PRIMEIRA VEZ

O procurador nunca desfilou no carnaval mas isso não é um empecilho para Danilo, já que ele também é dançarino e é um amante do carnaval . “Estou fazendo umas aulas de samba para somar cada vez mais na escola”, ressalta Danilo, que já está com a letra do samba-enredo na ponta da língua dez dias depois de receber o convite para assumir o posto.

E como bom rei, ele já baixou seu primeiro decreto: “E o meu primeiro decreto real é para que toda a comunidade também decore, aprenda e cante o samba”, brinca o rei de bateria.

SUCESSO

Um dos vídeos de Danilo, o “Funk dos Enta”, tem 300 mil visualizações no Youtube. Com o sucesso, o MC Marombado já chegou a participar de programas nacionais, como o Domingão do Faustão, da TV Globo, e o TV Fama, da RedeTV!. Mas ele não para por aí. Em janeiro, começou a contar com os trabalhos de uma consultora de marca para ampliar sua fama. Ele quer, em breve, tirar uma licença não remunerada da Procuradoria, o que está previsto nas normas do órgão, para se dedicar mais à vida artística.