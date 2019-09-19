Previsão de sol forte e calor para esta sexta-feira no ES

Sol forte e muito calor! Esta é a previsão para a sexta-feira (20) no Espírito Santo segundo o Instituto Climatempo — principalmente no período da tarde. O instituto afirma, ainda, que não há expectativa de chuvas para o Estado.
Os ventos continuam a soprar com intensidade moderada a forte por toda a faixa litorânea capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas ao logo do dia. Na Grande Vitória o dia começa com temperaturas marcando mínima de 22 °C e chegando a máxima de 36 °C.
O calor se concentra ainda mais na Região Sul, deixando os termômetros com a mínima de 21 °C e máxima de 39 °C. Na Região Serrana, o clima terá a mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.
Na Região Norte, os termômetros registram mínima de 17 °C e máxima de 35 °C