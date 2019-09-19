Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O calor continua...

Previsão de sol forte e calor para esta sexta-feira no ES

Não há previsão de chuva; a temperatura pode chegar a 39 °C na Região Sul do Estado

Publicado em 

19 set 2019 às 18:05

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 18:05

A sexta-feira para o capixaba será de sol e calor Crédito: Fernando Madeira
Sol forte e muito calor! Esta é a previsão para a sexta-feira (20) no Espírito Santo segundo o Instituto Climatempo — principalmente no período da tarde. O instituto afirma, ainda, que não há expectativa de chuvas para o Estado.
Os ventos continuam a soprar com intensidade moderada a forte por toda a faixa litorânea capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas ao logo do dia. Na Grande Vitória o dia começa com temperaturas marcando mínima de 22 °C e chegando a máxima de 36 °C.
> ES tem alerta de ventos de até 75 km/h e ondas de 4 metros
O calor se concentra ainda mais na Região Sul, deixando os termômetros com a mínima de 21 °C e máxima de 39 °C. Na Região Serrana, o clima terá a mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.
Na Região Norte, os termômetros registram mínima de 17 °C e máxima de 35 °C

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Climatempo espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória
Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados