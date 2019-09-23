Mestre Cabral desenvolvia projetos sociais em comunidades Crédito: Arquivo Pessoal

Alérgico a mariscos, o presidente da Federação de Capoeira do Espírito Santo (Fecaes), Alcebíades Milton Cabral, o Mestre Cabral, de 60 anos, morreu após comer, sem saber, arroz com siri desfiado. a mariscos, o presidente da Federação dedo Espírito Santo (Fecaes), Alcebíades Milton Cabral, o Mestre Cabral, de 60 anos, morreu após comer, sem saber, arroz com siri desfiado.

Your browser does not support the audio element. Presidente da Federação de Capoeira do ES morre após comer arroz com siri

Vitória. Ele começou a passar mal após experimentar a comida de um colega, um corretor de 46 anos. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (23) em uma corretora de planos de saúde e empréstimo consignado onde Mestre Cabral trabalhava no Centro de. Ele começou a passar mal após experimentar a comida de um colega, um corretor de 46 anos.

“Na hora do almoço, ia pegar minha marmita para esquentar, mas o Cabral pegou, falou que estava cheirosa e pediu para experimentar. Deu duas garfadas e perguntou: ‘Tem o quê, aqui?’ Eu respondi e então ele falou que era alérgico”, disse o colega.

O corretor contou que saiu, desesperado, em busca de medicamento. Mas quando retornou ao escritório, o colega já estava desacordado. Com ajuda de colegas, eles tentaram reanimar o capoeirista com massagem cardíaca, mas não tiveram sucesso.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. Um irmão de Mestre Cabral, um cabo da Polícia Militar, também foi informado e acompanhou o socorro. Quando a ambulância do Samu chegou, levou o Cabral para o Hospital da Polícia Militar.

A filha dele, a bióloga Dandara Cabral, de 26 anos, disse que o pai chegou ao hospital sem vida. “Meu pai sempre foi alérgico a marisco. Ele teve choque anafilático. Com certeza, não sabia que a comida tinha marisco. Em um caso desses, deveria aplicar adrenalina no organismo até ser atendido em um hospital. Infelizmente, não deu tempo”, disse a filha.

Mestre Cabral era casado, deixou cinco filhos e dois netos. Dandara informou que o corpo do pai será levado às 8h desta terça-feira (24) para o Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O sepultamento será no mesmo dia, às 16h.

TRABALHO COM PROJETOS SOCIAIS

Familiares e mestres de capoeira que conheceram o presidente da Federação de Capoeira do Espírito Santo (Fecaes), Alcebíades Milton Cabral, o Mestre Cabral, disseram que ele contribuiu para o desenvolvimento de projetos sociais e do movimento negro capixaba.

Natural do Rio de Janeiro, Mestre Cabral se mudou para o Espírito Santo no fim da década de 1970. Atualmente, ele morava com a família no bairro Cidade Continental, na Serra, e trabalhava em uma empresa no Centro de Vitória.

“Meu pai sempre teve projeto social com capoeira. Ele ajudou muita gente, atuou em muitos projetos sociais para tirar gente da rua e ajudar quem precisava. Graças a Deus, só tenho coisas boas para lembrar dele. Já recebemos muitas mensagens bonitas de apoio.”

LUTA CONTRA O RACISMO

O depoimento é da filha de Mestre Cabral, a bióloga Dandara Cabral, 26 anos. Professor de capoeira Fábio Luiz Loureiro, o Mestre Fábio, conhecia Mestre Cabral desde o início da década de 1980.

“Ele deixa um legado de resistência contra o racismo, preconceito e sempre teve envolvido com as causas das minorias, principalmente, dos negros. Já teve projetos sociais, trabalhou em presídios e movimentos sociais. A capoeira perdeu muito com a ida do nosso amigo Cabral”, lamentou Fábio.

Cleber Alvarenga Brasil, o Mestre Nagô, ressaltou que Cabral foi um dos maiores responsáveis para a criação da Federação de Capoeira do Espírito Santo (Fecaes). “Ele era bastante ativo, um dos mais antigos do Estado. Trouxe vários cursos e deu um norte muito grande aos capoeiristas do estado”, disse Nagô.

Para José Walter Santos, o Mestre Walter, o Mestre Cabral teve sua história gravada e fundida com a história capixaba. “Ficamos todos consternados e entristecidos com tal fatalidade, pois não perdemos apenas um homem, mas sim, um baluarte na nossa história”, enfatizou.



