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Vitória

Prefeitura retoma projeto de ciclovia na Avenida Rio Branco

Ano passado, mesmo aprovada, iniciativa não foi pra frente por falta de recursos

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 01:21

Publicado em 

05 abr 2019 às 01:21
Ciclista passa pelo canteiro central da Avenida Rio Branco, onde prefeitura vai construir uma ciclovia Crédito: Guilherme Ferrari
Depois de ter sido engavetado por falta de dinheiro, o projeto da construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, que corta os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, em Vitória, voltou a andar. A prefeitura da Capital abriu processo de licitação para escolher a empresa que fará a construção da passagem. Duas foram para fase final de escolha. Por nota, a prefeitura garantiu que o processo de licitação está em fase final.
Sem precisar uma data, a administração informou apenas que “a previsão é de que a intervenção, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), seja iniciada neste ano.”
A prefeitura não disse qual é a previsão para a conclusão da obra e nem quanto ela custará. Ainda por nota, apenas informou que a ciclovia cortará toda a extensão da avenida, que é de 1,8km.
A nota segue, afirmando que “a ciclovia terá 2,70 metros de largura para garantir a segurança dos ciclistas. Já no trecho que vai da Reta da Penha até a Leitão da Silva, não há árvores no canteiro central que impeçam a realização da obra.”
PROJETO
Desde 2017 a Prefeitura de Vitória discute junto aos moradores qual projeto seria mais viável para construção da ciclovia na região. Em março do ano passado, a administração municipal divulgou detalhes do projeto que foi aprovado mas que, à época, não foi pra frente por falta de recursos.
O plano prevê que, no trecho da avenida que passa pela Praia do Canto, o estacionamento no sentido Santa Lúcia deixará de existir. Em contrapartida, na mesma região, as árvores e as pistas de rolamento da via permanecerão como estão atualmente. À época, foi dito que a ciclovia teria 2,5 metros passando sobre o canteiro central.
Já sobre o trecho que passa pelo bairro Santa Lúcia, o estacionamento será mantido nos dois lados da via, enquanto o paisagismo do canteiro central será removido para a construção da ciclovia.
Em 2017, foi informado que tanto a ciclovia da Praia do Canto quanto a de Santa Lúcia teria 2,5 metros de largura. Na nota enviada ontem, a informação é de que a passagem terá 2,7 metros.

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