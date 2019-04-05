Prefeitura retoma projeto de ciclovia na Avenida Rio Branco

Ciclista passa pelo canteiro central da Avenida Rio Branco, onde prefeitura vai construir uma ciclovia Crédito: Guilherme Ferrari

Depois de ter sido engavetado por falta de dinheiro, o projeto da construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, que corta os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, em Vitória, voltou a andar. A prefeitura da Capital abriu processo de licitação para escolher a empresa que fará a construção da passagem. Duas foram para fase final de escolha. Por nota, a prefeitura garantiu que o processo de licitação está em fase final.

Sem precisar uma data, a administração informou apenas que “a previsão é de que a intervenção, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), seja iniciada neste ano.”

A prefeitura não disse qual é a previsão para a conclusão da obra e nem quanto ela custará. Ainda por nota, apenas informou que a ciclovia cortará toda a extensão da avenida, que é de 1,8km.

A nota segue, afirmando que “a ciclovia terá 2,70 metros de largura para garantir a segurança dos ciclistas. Já no trecho que vai da Reta da Penha até a Leitão da Silva, não há árvores no canteiro central que impeçam a realização da obra.”

PROJETO

Desde 2017 a Prefeitura de Vitória discute junto aos moradores qual projeto seria mais viável para construção da ciclovia na região. Em março do ano passado, a administração municipal divulgou detalhes do projeto que foi aprovado mas que, à época, não foi pra frente por falta de recursos.

O plano prevê que, no trecho da avenida que passa pela Praia do Canto, o estacionamento no sentido Santa Lúcia deixará de existir. Em contrapartida, na mesma região, as árvores e as pistas de rolamento da via permanecerão como estão atualmente. À época, foi dito que a ciclovia teria 2,5 metros passando sobre o canteiro central.

Já sobre o trecho que passa pelo bairro Santa Lúcia, o estacionamento será mantido nos dois lados da via, enquanto o paisagismo do canteiro central será removido para a construção da ciclovia.