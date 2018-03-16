Prefeitura faz mudanças na Linha Verde após reclamações

Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

Acusadas por muitos como causadora de engarrafamento nas vias que antecedem a Avenida Dante Michelini, em Vitória, a Linha Verde passou por mudanças, poucos dias após ter começado a funcionar, na última segunda-feira (12).

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) colocou um painel eletrônico às margens da Avenida Saturnino de Brito, na altura da Praça dos Namorados, para indicar aos motoristas dali a quantos metros deverão sair da faixa da direita.

Além disso, os semáforos na Dante Michelini serão ajustados conforme a demanda. No horários de pico, serão ampliados em seis segundos. Um guincho também vai ser deixado pela Setran na Dante Michelini para retirar os veículos acidentados ou que sofrerem pane.

Uma nova linha do seletivo começará a circular na próxima quarta-feira e fará o trajeto Praça do Papa/Jardim Camburi. Sairá a cada 25 minutos. O horário de partida e número de viagens ainda não foi definido.

ABAIXO-ASSINADO

Corre pela internet um abaixo-assinado para acabar coma a Linha Verde, na Dante Michelini. A petição foi criada na última terça-feira, um dia após o início do funcionamento do novo sistema. O autor da criação está identificado com Francisco Paulo Carvalho M. Até a noite desta quinta-feira, havia 1.744 assinaturas.

Na descrição do abaixo-assinado está escrito: A única via de Vitória que não tem engarrafamento nos horários de pico é a Dante Michelini sentido Jardim Camburi. E só está prejudicando os 60 mil moradores de Jardim Camburi que não tem outra via de acesso ao bairro. Se você está insatisfeito com essa decisão descabida, assine!.

Só podem trafegar pela Linha Verde ônibus, táxis e vans escolares e que prestam serviços do município e do Estado a cadeirantes. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 20 horas, e no sábado, das 6 horas às 14 horas.

O secretário Tyago Hoffmann comparou a reação negativa ao que ocorreu no início da Rua de Lazer, que fecha uma das vias de Camburi de manhã e parte da tarde aos domingos. Está em fase de testes e adaptação para melhor avaliar os impactos. As pessoas estão sendo precipitadas com uma medida que acaba de ser posta em prática. O mesmo aconteceu quando a Prefeitura instalou a Rua de Lazer. A equipe está monitorando o fluxo de veículos na localidade, em todos os horários, inclusive os de pico. Ainda há ajustes que precisam ser feitos, reconhece o secretário. (Com informações de Karen Benício e Michelli Angeli)

PREFEITURA VAI FAZER NOVO ACESSO A JARDIM DA PENHA

Um novo acesso ao bairro Jardim da Penha, a partir do bairro Pontal de Camburi, Vitória, será feito daqui a 10 dias, prazo dado pela Prefeitura para os moradores se manifestarem sobre as mudanças.

A Rua Vinícius de Moraes, que hoje é sem saída, será aberta e interligada à Avenida Hugo Viola, próximo à Ponte da Passagem. Além disso, uma faixa de pedestres elevada será construída em frente à loja da BMW, na Rua Vinícius de Moraes, na interligação com a Hugo Viola.

Será feita também uma intervenção na própria Hugo Viola. Na saída da Ponte da Passagem para a Hugo Viola, hoje, há apenas uma faixa para a passagem de carros. Será acrescentada mais uma faixa ali, continuação da Rua Vinícius de Moraes. Poucos metros à frente, elas se dividirão em três faixas, que já existem no local.

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