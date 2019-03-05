Prefeitura diz que confusão no Centro foi causada por "Baile do Mandela"

Cenas de confusão na Rua 7, no Centro de Vitória; tiros e bombas precisaram ser lançadas pelos policiais após bloco de carnaval no local Crédito: Rafael Ribeiro

O Centro de Vitória virou cenário de guerra na madrugada desta terça (5). A Rua Sete foi palco de um "Baile do Mandela" - nome dado a festas clandestinas no meio da rua -, que começou após os desfiles dos blocos de rua, depois das 22h desta segunda-feira (4). Nesse meio tempo, segundo o Disque-Silêncio da Capital, dois carros de som foram multados por excesso de volume e um suspeito foi detido.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, dentro do horário de programação dos desfiles dos blocos de carnaval nenhuma ocorrência foi registrada. "O que aconteceu ali foi um 'Baile do Mandela' clandestino que começou sem autorização. A prefeitura atua nesse horário", diz.

Segundo Fronzio, assim que a festa clandestina começou a acontecer um outro grupo começou a atirar pedras no Palácio Anchieta e a agredir seguranças do Palácio Fonte Grande. Nesse momento, equipes da Força Tática da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo foram acionadas para conter os suspeitos.

"li, na Rua Sete, o mais importante era dispersar quem estava no Baile do Mandela, que estava realizando uma festa clandestina, em horário inapropriad" Fronzio Calheira, secretário de Segurança Urbana de Vitória - Cargo do Autor

"Assim que esse episódio da agressão aos seguranças foi sanada, os policiais foram encaminhados para a Rua Sete, onde acontecia o baile. Eles agiram como tinham que agir, porque ali o objetivo principal era dispersar quem estava no local", destaca o secretário, que completa: "De todos os envolvidos, um acusado foi preso, quando a PM chegou à Fonte Grande".

DOIS CARROS DE SOM MULTADOS

A fiscalização da Prefeitura de Vitória ronda os pontos estrategicamente estudados periodicamente. Quando uma anomalia é detectada, a equipe autua o responsável pelo descumprimento da regra.

O secretário garante que a fiscalização continuará e que nesta quarta-feira (6) será divulgado balanço completo de quantas multas foram emitidas neste período de carnaval. "Nesse meio tempo do 'Baile do Mandela' o Disque-Silêncio da Capital multou dois carros de som", corrobora.

PM: "ATOS DE VANDALISMO"

Questionada sobre o episódio de enfrentamento, a PM confirma que após o fim dos desfiles dos blocos de rua, alguns foliões permaneceram no local e realizaram atos de vandalismo.

"Equipes da Força Tática foram conter a ação e dispersar as pessoas, no entanto os militares foram agredidos com garrafas e pedras. Foi necessário o uso de equipamentos não letais para cessar as agressões. Um indivíduo foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória", diz trecho da nota enviada ao Gazeta Online.