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Vale

Prefeitura de Vitória sobre Vale: vazamentos para o mar há um ano

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), foi essa recorrência que levou o município a interditar parcialmente a mineradora
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 fev 2019 às 22:39

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 22:39

Vista panorâmica das Instalações da /Vale Complexo de Tubarão Crédito: Carlos Alberto Silva
O vazamento de poluentes para o mar, que provocou a interdição de três áreas dentro da Vale já acontece há, pelo menos, um ano. A informação é do secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain. Ele afirma que o derramamento ocorre principalmente quando há fortes chuvas, que fazem transbordar a bacia de sedimentos, responsável por receber calcário, minério, carvão e outros materiais “lavados” dos pátios e vias de circulação da empresa.
“Com uma chuva como a de ontem (dia 7), torrencial, possivelmente o extravasamento foi grande e isso acontece o tempo todo”, afirma Zouain. Segundo ele, foi essa recorrência que levou o município a interditar parcialmente a mineradora.
Além de ter interdição de operar por tempo indeterminado as três áreas, a companhia recebeu ainda duas multas que totalizam R$ 35 milhões. A primeira delas, no valor de R$ 34.846.352,19, e a segunda no valor de R$ 310.692,07.
> Justiça nega pedido da Vale para anular multa por poluição em Vitória
De acordo com o laudo de interdição, estão impedidos de operar por tempo indeterminado as seguintes áreas: o pátio de insumos próximo a lagoa 9; o sistema de produção gerador de efluentes líquidos para as bacias de sedimentação e reservação, denominadas BSR; além das vias de circulação que contribuem para o aumento dos sólidos suspensos.
O secretário explica que o sistema de drenagem das vias internas da empresa, que carrega toda a produção e os insumos, leva minério, calcário, terra e até óleo para dentro da bacia de sedimentos e reservação (BSR).
É nessa bacia que deveria ocorrer a separação da água dessas partículas e do óleo. A água pode ser, inclusive, reutilizada pela empresa. Segundo o município, relatórios feitos pela própria Vale apontaram que houve o transbordamento dessa bacia.
> Três áreas da Vale no Complexo de Tubarão são interditadas
Os autos de infração apontam que, em 2018, foram apontados pela Vale nove “desconformidades no relatório de monitoramento de efluentes líquidos”, sendo três no primeiro semestre e seis no segundo.
No entanto, A Gazeta já noticiou outro vazamento no sistema de tratamento de efluentes. Em dezembro de 2017, a empresa foi multada em R$ 1,6 milhão pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), por conta de um vazamento de minério de ferro no mar. Uma análise feita em Praia Mole, na Serra, local onde o líquido foi despejado, mostrou a presença de alumínio, ferro, manganês, zinco, cromo e fluoreto, e verificou que o lançamento desse material no mar atingiu não só a água, mas o solo e a fauna e flora marinha.
Foi justamente a poluição reiterada do meio ambiente que levou a Semmam a tomar uma atitude nesta quinta-feira (7). “Foi a recorrência que nos levou à interdição. Temos relatório da empresa que diziam o que estava acontecendo, mas que afirmavam que o problema estava sendo corrigido, vem outro e diz a mesma coisa. Nós fomos aceitando porque não somos nós que licenciamos a empresa. Só que até onde foi, não dá mais. O prejuízo começou a ficar grande para a sociedade”, argumentou o secretário.
> Governo de MG cobra ressarcimento da Vale a produtores rurais
Mesmo sem ser questionado, Zouain rebateu críticas de que a ação tenha ido “oportunista” e “midiática”. “Não tem coincidência com data nenhuma, não tem brumadinho nessa história. O que há é ação da prefeitura que não vai terminar agora”, disse.
O órgão responsável por licenciar as empresas situadas na Ponta de Tubarão é o Iema que, segundo a Prefeitura de Vitória, recebe os mesmos relatórios da Vale. “Não pergunte para mim porque o órgão ambiental responsável não fiscaliza como deveria”, afirmou Zouain.
O Iema foi procurado pela reportagem no final da tarde desta sexta-feira (8) mas ainda não se manifestou.

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