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A partir deste mês

Prefeitura anuncia reajuste no salário dos servidores de Vitória

O acréscimo será de 4% e já é válido para a folha de pagamento deste mês

Publicado em 

06 mai 2019 às 23:47

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 23:47

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
O prefeito, Luciano Rezende, anunciou nesta segunda-feira (6) o reajuste de 4% no salário dos servidores públicos de Vitória, a partir deste mês. O aumento anterior foi de 3%, ocorrido no ano passado. 
"Nós estamos dando o reajuste para os 12,5 mil servidores da Prefeitura de Vitória, de 4%, que é um pouquinho acima da inflação do ano passado", afirmou por meio de um vídeo divulgado pela própria prefeitura.
Ele ainda relembrou os aumentos anteriores. "Nós demos um tíquete alimentação para todos servidores que trabalham na Prefeitura de Vitória, em 2014. Fizemos um reajuste em 2013, de 3%; um reajuste em 2014, de 3%, em janeiro, de 4% em maio e 2% em setembro", enumerou o prefeito. 
Ainda de acordo com a Prefeitura, o reajuste vai custar R$ 1,9 milhão por mês aos cofres municipais.

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