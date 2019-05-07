Prefeitura anuncia reajuste no salário dos servidores de Vitória

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Luciano Rezende, anunciou nesta segunda-feira (6) o reajuste de 4% no salário dos servidores públicos de Vitória, a partir deste mês. O aumento anterior foi de 3%, ocorrido no ano passado. O prefeito,, anunciou nesta segunda-feira (6) o reajuste de 4% no salário dos servidores públicos de, a partir deste mês. O aumento anterior foi de 3%, ocorrido no ano passado.

"Nós estamos dando o reajuste para os 12,5 mil servidores da Prefeitura de Vitória, de 4%, que é um pouquinho acima da inflação do ano passado", afirmou por meio de um vídeo divulgado pela própria prefeitura.

Ele ainda relembrou os aumentos anteriores. "Nós demos um tíquete alimentação para todos servidores que trabalham na Prefeitura de Vitória, em 2014. Fizemos um reajuste em 2013, de 3%; um reajuste em 2014, de 3%, em janeiro, de 4% em maio e 2% em setembro", enumerou o prefeito.