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Crise

Porteiro desempregado faz apelo por oportunidades em Cariacica

Jaci Divino Gomes tem 54 anos e experiência como caseiro e porteiro. "Estou desempregado e preciso de uma oportunidade para sustentar minha família", desabafa
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 fev 2019 às 18:58

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 18:58

Jaci foi visto por internauta em ponto de ônibus de Cariacica Sede, ele está em busca de emprego há cerca de um mês Crédito: Naira Dias/Internauta
Parafraseando o ditado popular "em terra de cego, quem tem olho é rei", no momento de crise atual, em que tantas empresas fecham as portas, quem tem um emprego pode se sentir privilegiado. Jaci Divino Gomes, de 54 anos, está no grupo dos desempregados e faz apelo nas ruas em busca de oportunidade.
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Jaci tem experiência como caseiro e, em especial, como porteiro. Já trabalhou em edifício residencial na Praia do Canto, na capital, e em grandes condomínios de Laranjeiras, na Serra, ainda que more longe, em Nova Rosa da Penha I, no município de Cariacica.
Nascido em Minas Gerais, ele se considera mesmo é capixaba. "Fui criado aqui", comenta orgulhoso. Tem quatro irmãos, cada um em um lugar diferente. "Um eu quase não vejo porque viaja muito, é carreteiro. Outra cuida da nossa mãe, que é idosa. Eu vivo hoje com minha esposa e enteada. Tenho outros dois filhos já casados, que vivem em Marataízes", revelou.
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Desempregado desde o dia 29 de janeiro, a última experiência em uma empresa que presta serviço para condomínios durou apenas três meses, em virtude de uma demissão em massa, que dispensou nove pessoas de uma só vez. Hoje Jaci pode ser encontrado segurando uma placa em pontos de ônibus de Cariacica, demonstrando que força de vontade não falta. No anúncio consta: "Sou porteiro - ou caseiro - e tenho 54 anos. Estou desempregado e preciso de uma oportunidade para sustentar minha família". 
Para quem souber como ajudar, o telefone de contato de Jaci é (27) 99261-8057.
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