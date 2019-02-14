Porteiro desempregado faz apelo por oportunidades em Cariacica

Parafraseando o ditado popular "em terra de cego, quem tem olho é rei", no momento de crise atual, em que tantas empresas fecham as portas, quem tem um emprego pode se sentir privilegiado. Jaci Divino Gomes, de 54 anos, está no grupo dos desempregados e faz apelo nas ruas em busca de oportunidade.

Desempregado desde o dia 29 de janeiro, a última experiência em uma empresa que presta serviço para condomínios durou apenas três meses, em virtude de uma demissão em massa, que dispensou nove pessoas de uma só vez. Hoje Jaci pode ser encontrado segurando uma placa em pontos de ônibus de Cariacica, demonstrando que força de vontade não falta. No anúncio consta: "Sou porteiro - ou caseiro - e tenho 54 anos. Estou desempregado e preciso de uma oportunidade para sustentar minha família".