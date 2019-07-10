Por que está tão frio no Espírito Santo?

Os, que não estão acostumados a enfrentar tantono, devem estar se perguntando: por que está fazendo tanto frio no Estado? A reportagem dofoi atrás da resposta e orevelou: amuito acentuada que ocorreu em todo o território capixaba, principalmente na madrugada desta terça-feira (9), foi provocada por uma grande e intensade origem polar que está passando pelo

Ainda que este afastamento esteja relativamente perto de acontecer, o ar ainda deve permanecer muito frio sobre todo o Estado do Espírito Santo nesta quarta-feira (10). Em muitas áreas capixabas, o instituto aponta que as madrugadas de quarta e quinta-feira (11) ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (9), que

A parte mais intensa desta massa de ar frio já está sobre o mar e vai se afastando pouco a pouco do Brasil no decorrer desta semana, o que vai permitir uma gradual elevação da temperatura. O frio na madrugada começa a diminuir a partir desta sexta-feira (12). A elevação da temperatura deverá ser mais notada à tarde, até com sensação de calor.