Policial atira dentro de boate na Praia do Canto e causa pânico entre clientes

Foto: Vitor Jubini

Clientes de uma boate na Praia do Canto, em Vitória, passaram por momentos de pânico na madrugada desta quinta-feira (24), após uma confusão envolvendo um policial militar que frequentava o local. Ele discutiu com um dos clientes e acabou disparando dois tiros contra o chão. Os estilhaços acertaram um segurança e outras cinco pessoas.

De acordo com o chefe da segurança do estabelecimento, o policial entrou armado por volta de 1h30 e teve a arma registrada pelo segurança, como é feito com todos os policiais. Ele ficou no local até 4 horas, quando entrou na fila para pagar a conta. A fila estava grande, e um dos clientes fez uma queixa à segurança de que o policial estava passando na frente dos outros.

Nesse momento, o policial pegou a carteira militar e esfregou, literalmente, na cara do cliente, dizendo "sou policial". Os dois começaram a discutir e foram separados por seguranças.

Nesse momento, o policial sacou a arma e tentou ir em direção ao cliente. Um dos seguranças apartou, e o policial deu dois tiros de pistola .40 no chão. As balas estilhaçaram e acertaram as pernas do segurança e de outras cinco pessoas.

Havia 180 pessoas dentro da boate, que entraram em pânico. As portas foram abertas para evitar pisoteamentos. O policial também colocou a arma da cintura e foi embora "como se nada tivesse acontecido", como conta o próprio chefe da segurança.

No entanto, do lado de fora da boate clientes reconheceram o policial e ameaçaram agredi-lo. O PM acabou imobilizado por um segurança e levado de volta para a boate. A Polícia Militar foi acionada, e o PM foi conduzido para a Divisão de Homicídios. O caso está sob responsabilidade do DPJ de Vitória. Membros da Corregedoria da Polícia Militar também estiveram no local.

Os seis atingidos por estilhaços de bala sofreram ferimentos leves.

O dono da boate estima em R$ 10 mil o prejuízo causado pela saída repentina dos clientes durante a confusão causada pelo PM.