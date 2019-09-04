Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso no ES

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No dia 8 de maio de 1969, a foto do corpo de Pedro Grosso desnudo e crivado de balas estampou as capas dos principais jornais do Espírito Santo. Era o fim de uma vida marcada por crimes e fugas cinematográficas da prisão.

A Gazeta na época e cobriram o caso, contam que roubos e furtos levaram Pedro dos Santos - popularmente conhecido como Pedro Grosso - para a cadeia, mas foram as fugas mirabolantes da prisão que o transformaram numa lenda capixaba da crônica policial. Os jornalistas Rosental Alves e José Carlos Corrêa, que eram repórteres dena época e cobriram o caso,- popularmente conhecido como Pedro Grosso - para a cadeia, mas foram as fugas mirabolantes da prisão que o transformaram numa

Para desvendar como o criminoso planejava suas fugas, Rosental passou quatro dias na Casa de Detenção de Vila Velha entrevistando colegas de cela, policiais e delegados. Lá ele ouviu histórias surpreendentes sobre buracos escavados na parede camuflados por dias e grades serradas até com a ajuda de saliva.

Pedro Grosso estudava minuciosamente a rotina da detenção e observava costumes e hábitos do carcereiro que o vigiava e do soldado que ficava na guarita próxima à cela para planejar cada detalhe da fuga com uma frieza considerada “irritante”, como consta em sua ficha criminal.

Foram pelo menos 20 escapadas da prisão, algumas até pela porta da frente da delegacia. Tamanha ousadia deu fama a Pedro Grosso e enfureceu as autoridades policiais da década de 60. As artimanhas para conseguir fugir, as superstições que cercavam o criminoso e os detalhes da sua morte são retratados neste primeiro episódio da série de podcast Vidas Bandidas.

Vidas Bandidas, que terá outros dois episódios disponibilizados, ainda neste mês, em diferentes plataformas digitais de áudio, para escutar quando e onde quiser. Além de escutar o podcast, é possível conhecer detalhes da história no formato de quadrinhos animados e vídeos que revelam os bastidores da cobertura jornalística na década de 60. A ousadia de Pedro Grosso é a primeira trama policial retratada na série de A Gazeta, que terá outros dois episódios disponibilizados, ainda neste mês, em diferentes plataformas digitais de áudio, para escutar quando e onde quiser.

Vidas Bandidas também pode ser acessado nos aplicativos Spotify e iTunes. Com um dos apps instalados no smartphone, basta digitar na busca o nome da série Vidas Bandidas, clicar no arquivo de áudio e escutar. O áudio detambémCom um dos apps instalados no smartphone, basta digitar na busca o nome da série Vidas Bandidas, clicar no arquivo de áudio e escutar.

PRÓXIMOS EPISÓDIOS

O próximo episódio de Vidas Bandidas vai relembrar a frase ameaçadora que ficou conhecida na Grande Vitória nos anos 70: “Eu sou o Edmilson. Ninguém reage, senão morre”. Afirmando ter sido vítima de uma injusta prisão, após ser acusado de roubo, Edmilson Cândido do Rosário, o Negão, ganhou fama de matador e também de Robin Hood capixaba, ao distribuir o fruto dos roubos para comunidades carentes de Vitória.

Já o terceiro episódio da série revela todo o temperamento cruel de Jorge Come-Cru, temido no Noroeste do Estado, na década de 50, por devorar seus inimigos ainda vivos. Considerado um dos maiores pistoleiros da história capixaba, ele atuou como segurança do professor baiano Udelino Alves de Matos durante a tentativa de criar o Estado União de Jeová no Noroeste do Espírito Santo, episódio que ficou conhecido como Guerra do Contestado.

FICHA TÉCNICA

Roteiro: André Félix

Sound designer: Renan Efgen Faé

Produção de áudio: Jonas Braun

Narração: Geraldo Nascimento

Reportagem: Sullivan Silva e Elis Carvalho

Pesquisa: Cedoc - Rede Gazeta

Ilustrações: Arabson Assis

Animação: Marcelo Franco

Edição visual: Adriana Rios

Edição de reportagem: Joyce Meriguetti e Érica Vaz

Câmera e som: Antonio Cezar Martins

Edição de vídeo: Iza Rosenberg