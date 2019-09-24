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Vidas Bandidas

Pesquisador fala sobre histórias de Jorge Come-Cru no Noroeste do ES

Pistoleiro ficou conhecido por sua crueldade com as vítimas
Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

24 set 2019 às 10:27

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 10:27

Pesquisador Adilson Vilaça fala sobre histórias de Jorge Come-Cru, no Noroeste do ES Crédito: Antônio Martins
No último episódio da primeira temporada da série de podcast 'Vidas Bandidas', A Gazeta apresenta a história de Jorge Come-Cru. O pistoleiro que foi chefe de segurança do efêmero Estado União de Jeová, criado pelo líder messiânico Udelino Alves de Matos no início da década de 50, na região contestada por Minas Gerais e Espírito Santo, onde hoje é o município de Ecoporanga, na região Noroeste.
Maxilar quebrado, língua arrancada, corpo devorado. Tudo com a vítima ainda viva. A história de barbárie que parece ficção foi registrada em documentos dos anos 50 e narrada por testemunhas que viveram o terror de conhecer Deroci Laurindo da Silva, o Jorge Come-Cru. A vida bandida que ele assumiu atravessou décadas e foi passada de geração para geração, amedrontando pessoas até nos dias de hoje.
> Episódio 1: as fugas espetaculares de Pedro Grosso
> Episódio 2: Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80
> Saiba como ouvir nas principais plataformas de áudio
O pesquisador Adilson Vilaça explica que Jorge Come-Cru era um dos últimos descendentes de índios Pojixás e foi acolhido pelo frei Inocêncio de Comiso, um jesuíta, após a tribo a que em pertencia contrair varíola. Ele foi entregue ainda garoto ao padre Zacarias de Oliveira, de Barra de São Francisco, que, por ser capitão-capelão, ensinou Come-Cru a atirar e ter boa mira. Formado, o padre o apresenta a Udelino Alves de Matos.
“Quando é fundada a União de Jeová, ele apresenta Come-Cru ao ‘governador Udelino’, para que fosse seu guarda-costas principal. Ele torna-se chefe de uma grande milícia, que tinha 866 homens armados e a cavalo. No comando dessa milícia, cometeu muitas atrocidades em rebatimento, quase sempre, às atrocidades que a polícia cometia”, relata Vilaça.
A história do contestado, de desmandos e ação de pistoleiros e as crueldade de Jorge Come-Cru, você confere no documentário:

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