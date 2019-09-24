Pesquisador fala sobre histórias de Jorge Come-Cru no Noroeste do ES

No último episódio da primeira temporada da série de, A Gazeta apresenta a história de. O pistoleiro que foi chefe de segurança do efêmero Estado União de Jeová, criado pelo líder messiânico Udelino Alves de Matos no início da década de 50, na região contestada por Minas Gerais e Espírito Santo, onde hoje é o município de Ecoporanga, na região Noroeste.

Maxilar quebrado, língua arrancada, corpo devorado. Tudo com a vítima ainda viva. A história de barbárie que parece ficção foi registrada em documentos dos anos 50 e narrada por testemunhas que viveram o terror de conhecer. A vida bandida que ele assumiu atravessou décadas e foi passada de geração para geração, amedrontando pessoas até nos dias de hoje.

O pesquisador Adilson Vilaça explica que Jorge Come-Cru era um dos últimos descendentes de índios Pojixás e foi acolhido pelo frei Inocêncio de Comiso, um jesuíta, após a tribo a que em pertencia contrair varíola. Ele foi entregue ainda garoto ao padre Zacarias de Oliveira, de Barra de São Francisco, que, por ser capitão-capelão, ensinou Come-Cru a atirar e ter boa mira. Formado, o padre o apresenta a Udelino Alves de Matos.