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Utilidade pública

Perdeu algum documento? Ele pode estar disponível nos Correios

O órgão recolhe e distribuiu documentos perdidos para facilitar a busca e reduzir o custo da retirada de novos

Publicado em 

07 mar 2019 às 21:19

Publicado em 07 de Março de 2019 às 21:19

Quem encontrar documentos em ruas e/ou outros locais públicos, pode entregá-los em uma agência dos Correios mais próxima Crédito: Divulgação/PMV
Em feriados como o carnaval, onde há grande aglomeração pessoas, é comum a perda de documentos pessoais. Só quem já passou pela situação, sabe como é difícil e importante recuperá-los. Uma boa alternativa tem sido oferecida pelo Correios. O órgão recolhe documentos perdidos para facilitar a busca e reduzir o custo da retirada de novos.
COMO RECUPERAR O DOCUMENTO PERDIDO?
Para recuperar um documento perdido, primeiramente, o cidadão precisa saber se ele está disponível e foi recolhido pelos Correios. A consulta pode ser feita no site ou em agências do país. Após constatado, é necessário apresentar outro documento que comprove a titularidade e pagar uma tarifa de R$5,70.
Nos casos em que o documento perdido esteja em uma localidade diferente do titular, é possível solicitar o serviço de envio para uma agência mais próxima.
O órgão orienta que os documentos só poderão ser entregues ao proprietário ou representantes legais devidamente reconhecidos.
CASO ENCONTRE UM DOCUMENTO, O QUE FAZER?
Quem encontrar documentos em ruas e/ou outros locais públicos, pode entregá-los em uma agência dos Correios mais próxima. O órgão ficará responsável por guardar e devolver aos respectivos donos no período de 60 dias.
DADOS
Em 2018, no Brasil, aproximadamente de 160 mil documentos foram cadastrados para retirada, entretanto apenas 4% deles foram procurados e devolvidos aos proprietários. Já no Espírito Santo, 2946 documentos foram cadastrados nesse mesmo período e 609 ainda estão disponíveis para a retirada. Os restantes foram enviados ao órgão emissor.

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