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Chuva no ES

Pedra desliza de barranco, atinge empresa e fere duas pessoas no ES

Um galpão, que fica na Serra do Anil, na Rodovia do Contorno, foi atingido; as vítimas foram resgatadas e não apresentaram nenhuma lesão grave

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 21:48
O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (8), na localidade de Serra do Anil, em Cariacica Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Duas pessoas ficaram feridas após uma pedra grande rolar de um barranco e cair dentro de um galpão de uma empresa em Serra do Anil, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (8). O acidente aconteceu por conta da forte chuva que atinge a Grande Vitória.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de resgate foi até o local. As vítimas foram resgatadas e não apresentaram nenhuma lesão grave. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para atender a ocorrência.
> Chuva forte e congestionamentos na Grande Vitória
A corporação declarou que o Espírito Santo está em estado de alerta devido à quantidade de avisos de mau tempo emitidos pelos institutos de meteorologia.
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