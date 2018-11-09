Pedra desliza de barranco, atinge empresa e fere duas pessoas no ES

Duas pessoas ficaram feridas após uma pedra grande rolar de um barranco e cair dentro de um galpão de uma empresa em Serra do Anil, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (8). O acidente aconteceu por conta da forte chuva que atinge a Grande Vitória.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de resgate foi até o local. As vítimas foram resgatadas e não apresentaram nenhuma lesão grave. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para atender a ocorrência.
A corporação declarou que o Espírito Santo está em estado de alerta devido à quantidade de avisos de mau tempo emitidos pelos institutos de meteorologia.
VEJA FOTOS