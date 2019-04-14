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Passeio ciclístico em comemoração aos 184 anos da PM

Ciclistas percorreram o trecho entre a Prainha, em Vila Velha, até a Praça dos Namorados, em Vitória. Para a travessia, houve interdição parcial da Terceira Ponte, mas sem registro de problemas no trânsito

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 14:41

Publicado em 

14 abr 2019 às 14:41
Passeio ciclístico PM Crédito: Patrícia Scalzer
                      Na manhã deste domingo (14), ciclistas percorreram o trecho entre a Prainha, em Vila Velha, até a Praça dos Namorados, em Vitória, para comemorar os 184 anos da Polícia Militar. Para a travessia dos ciclistas, houve interdição parcial da Terceira Ponte, mas sem registro de problemas no trânsito. 
De acordo com o comandante geral da corporação, coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, o evento foi uma forma de homenagear não só a Polícia Militar, mas também a população capixaba.
Passeio ciclístico em comemoração aos 184 anos da PM
“Toda vez que a Polícia Militar faz uma festa, entendemos que essa festa é do povo capixaba. Todos os eventos são voltados para integrar a comunidade e a família. Sabemos que a prática de esporte é uma forma de juntar a família, a sociedade e os amigos”, disse.
O economista Marcelo Lopes não tem nenhuma ligação com a Polícia Militar, mas fez questão de participar do evento para alertar a sociedade sobre a importância da bicicleta como meio de transporte. “Conscientiza sobre a importância da bicicleta, as cidades não comportam tantos automóveis. Para quem não usa bicicleta é importante respeitar o ciclista, saber que é mais um meio de transporte importante”, disse.
Marcelo Lopes, economista Crédito: Patrícia Scalzer
                    Após a chegada na Praça dos Namorados, o grupo voltou pedalando para Vila Velha.
 

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