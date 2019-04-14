Passeio ciclístico PM Crédito: Patrícia Scalzer

Na manhã deste domingo (14), ciclistas percorreram o trecho entre a Prainha, em Vila Velha, até a Praça dos Namorados, em Vitória, para comemorar os 184 anos da Polícia Militar. Para a travessia dos ciclistas, houve interdição parcial da Terceira Ponte, mas sem registro de problemas no trânsito.

De acordo com o comandante geral da corporação, coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, o evento foi uma forma de homenagear não só a Polícia Militar, mas também a população capixaba.

Your browser does not support the audio element. Passeio ciclístico em comemoração aos 184 anos da PM

“Toda vez que a Polícia Militar faz uma festa, entendemos que essa festa é do povo capixaba. Todos os eventos são voltados para integrar a comunidade e a família. Sabemos que a prática de esporte é uma forma de juntar a família, a sociedade e os amigos”, disse.

O economista Marcelo Lopes não tem nenhuma ligação com a Polícia Militar, mas fez questão de participar do evento para alertar a sociedade sobre a importância da bicicleta como meio de transporte. “Conscientiza sobre a importância da bicicleta, as cidades não comportam tantos automóveis. Para quem não usa bicicleta é importante respeitar o ciclista, saber que é mais um meio de transporte importante”, disse.

Marcelo Lopes, economista Crédito: Patrícia Scalzer

Após a chegada na Praça dos Namorados, o grupo voltou pedalando para Vila Velha.