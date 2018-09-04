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Esportes e lazer

Parque em Camburi será inaugurado no dia 14 de dezembro

Batizado de Atlântica Parque, local no final da orla vai ganhar academia, decks, mirante e playground, além de campo de futebol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 20:16

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 20:16

Canteiro de obras do futuro Parque Atlântica, em Camburi, Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
O novo parque com espaços de esportes e lazer, que está sendo construído no final da orla de Camburi, em Vitória, está com inauguração prevista para o dia 14 de dezembro. A informação é do secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.
As obras no local já estão sendo finalizadas. Já fizemos três visitas técnicas e estão bem adiantadas, relatou Luiz Emanuel.
O local, antes conhecido como Parque Zé da Bola, onde já existia um campo de futebol e uma pista de bicicross, próximo ao viaduto da Vale, em Jardim Camburi, vai ganhar equipamentos como academia, decks, mirante, playground e parquinho para cachorros. O nome do espaço foi batizado de Atlântica Parque, após votação on-line.
Projeto do Parque Atlântica, em Camburi, Vitória Crédito: Divulgação
Com 19 mil metros quadrados, o Atlântica Parque começou a ser construído em abril e vai abrigar campo de futebol, pistas de skate e de bicicross, além de playgrounds, áreas para musculação e ginástica funcional, praça para pets, deques, mirantes e áreas livres com árvores, pergolados, jardins e bancos. O parque de esportes terá a maior pista de skate do Estado e uma das maiores do país.
Os trabalhos fazem parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado. O acordo foi feito em decorrência da poluição ambiental por minério de ferro causada ao meio ambiente.
Com a conclusão do parque, segundo o secretário, terá início a segunda fase das obras, que vai contemplar a despoluição do Córrego Camburi e a retirada de 18 mil metros cúbicos de minério de ferro do trecho final de Camburi. No espaço será consturído um outro espaço verde, o Parque Costeiro, voltado para educação ambiental, cujos projetos estão em elaboração.
TARTARUGAS
Também está previsto para o próximo mês a indicação do Conselho Gestor da Unidade de Conservação Baía das Tartarugas. A partir daí será possível traçar as metas de preservação do espaço que envolve toda a Orla de Camburi e o entorno das Ilhas do Boi e a do Frade. Os membros do conselho gestor vão estipular as regras, as formas de preservação da região, destacou o secretário.

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