'Parece um pesadelo que nunca vai acabar', diz irmão da médica Milena

Douglas Gottardi diz que a família passa por adaptação Crédito: Bernardo Coutinho

A morte da médica trouxe sofrimento e muitas transformações na vida de toda a família, principalmente para as filhas da médica. Atualmente, todos moram em Fundão, na Região Metropolitana, numa casa duplex. Zilca Gottardi mora no andar de baixo e Douglas Gottardi, 37, a esposa e as meninas, no segundo piso.

A gente optou por colocar a menina menor numa escola perto de casa. Quando ela crescer, se continuarmos em Fundão, vamos colocar na mesma escola da outra. A mais velha estuda em Aracruz, a escola tem o mesmo padrão da outra que ela frequentava em Vitória. Ela está conseguindo levar bem a situação, afirma Douglas.

Para ajudar no orçamento familiar, ele usa o dinheiro da pensão de Milena e também entrou na Justiça para que Hilário, pai das duas meninas, passe a pagar pensão. Um outro complemento para a renda seria do aluguel do apartamento onde a médica morava, na Praia do Canto, em Vitória. A Justiça já liberou que o imóvel seja alugado.

Elas tinham um padrão de vida um pouco elevado, a mãe tinha uma condição confortável. Estudavam em horário integral numa escola boa de Vitória. A gente sabe que, em relação ao salário, a pensão no INSS tem valor bem menor. Com a pensão não conseguiria mantê-las na mesma escola fazendo todas as atividades que fariam, ressaltou.

Apesar de estarem morando na mesma cidade onde vive a família de Hilário Frasson e do avô, Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime, a única coisa que ainda mantém o contato dos dois lados são as netas. Quando os familiares paternos querem ver as meninas, a avó e tios ligam marcando horário para que o encontro ocorra.