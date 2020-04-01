Pandemia de coronavírus: mil rodoviários foram afastados no ES

A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fabio Damasceno, durante entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória .

Os horários de maior concentração de pessoas nos terminais, segundo a secretaria, são entre 5h30 e 6h45 da manhã, muito em virtude dos trabalhadores das indústrias e da construção civil. Damasceno não descarta a possibilidade do governo discutir com os setores da indústria um escalonamento do início das atividades para tentar diluir a concentração.