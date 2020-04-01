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Transporte público

Pandemia de coronavírus: mil rodoviários foram afastados no ES

São profissionais que têm mais de 60 anos ou doenças crônicas (e assim integrarem o grupo de risco para o novo coronavírus), e outros com atestados médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 13:51

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 13:51

Interior de ônibus do Transcol
Interior de ônibus do Transcol Crédito: Fernando Madeira
Cerca de mil rodoviários foram afastados do trabalho do sistema de transporte público do Estado por terem mais de 60 anos ou doenças crônicas (e assim integrarem o grupo de risco para o novo coronavírus) ou devido a atestados médicos.
A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fabio Damasceno, durante entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória.
Segundo o plano definido pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), os ônibus só podem circular com pessoas sentadas e mantendo a distância necessária entre um passageiro e outro, para se evitar o contágio pelo novo coronavírus. Atualmente, segundo Damasceno, 70% da frota está em circulação.
O secretário contou ainda que fiscais da Ceturb-GV vão passar a controlar, nos Terminais Rodoviários do Sistema Transcol, a lotação dos veículos que circulam pela Grande Vitória.
Os horários de maior concentração de pessoas nos terminais, segundo a secretaria, são entre 5h30 e 6h45 da manhã, muito em virtude dos trabalhadores das indústrias e da construção civil. Damasceno não descarta a possibilidade do governo discutir com os setores da indústria um escalonamento do início das atividades para tentar diluir a concentração.

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