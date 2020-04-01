Pandemia de coronavírus: mil rodoviários foram afastados no ES

Cerca de mil rodoviários foram afastados do trabalho do sistema de transporte público do Estado por terem mais de 60 anos ou doenças crônicas (e assim integrarem o grupo de risco para o novo coronavírus) ou devido a atestados médicos.
A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fabio Damasceno, durante entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória.
Segundo o plano definido pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), os ônibus só podem circular com pessoas sentadas e mantendo a distância necessária entre um passageiro e outro, para se evitar o contágio pelo novo coronavírus. Atualmente, segundo Damasceno, 70% da frota está em circulação.
O secretário contou ainda que fiscais da Ceturb-GV vão passar a controlar, nos Terminais Rodoviários do Sistema Transcol, a lotação dos veículos que circulam pela Grande Vitória.
Os horários de maior concentração de pessoas nos terminais, segundo a secretaria, são entre 5h30 e 6h45 da manhã, muito em virtude dos trabalhadores das indústrias e da construção civil. Damasceno não descarta a possibilidade do governo discutir com os setores da indústria um escalonamento do início das atividades para tentar diluir a concentração.