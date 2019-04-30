Pais denunciam lotação e quatro mortes de crianças no Himaba

Pais reclamaram de lotação no Himaba Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

Pais de crianças internadas no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) reclamaram da lotação de enfermaria da unidade, nesta segunda-feira (29). Segundo eles, quatro crianças morreram no local nos últimos dias.

“Está igual a um formigueiro. Paciente por cima de menino, menino por cima das mães. Tudo dormindo no berço junto com a mãe. Nunca vi isso não”, disse a dona de casa Maria Marlene.

Mãe de uma criança internada no Himaba, Cleidimar Amorim, registrou a situação na enfermaria. A filha dela tem três meses e está internada com pneumonia.

“Fica no tumulto. É um médico atendendo duas enfermarias, que as crianças estão tudo na enfermaria. Eu não aguento mais”, falou.

Eliana está com a netinha de 11 meses aguardando uma cirurgia e reclama da falta de médicos e outros profissionais.

“Só veio médico no primeiro dia. Depois, você só vê acadêmico e enfermeiro. Você não vê médico, você manda chamar, ninguém vem”, contou a dona de casa Eliana Pires.

Quem está com criança internada tem medo do que pode acontecer. Uma outra mãe, que pediu para não ser identificada, com medo de retaliação no atendimento, diz que duas crianças morreram nesta segunda-feira. Uma estava na mesma enfermaria que o filho dela.

“Estava no quarto e se não fosse o pai, ela teria morrido dentro do quarto com a gente, porque o médico disse que era normal. A criança estava dormindo dois dias seguidos”, disse.

O porteiro Toninho Miranda conversou com o pai da criança que morreu. “Ele disse pra mim que levou a criança com pneumonia para o PA do trevo de Alto Lage, ninguém medicou a criança, colocaram a filha dele no quarto, mas quando foram medicar já era tarde”, disse.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a direção do Himaba informou que foram colocados plantões extras de médicos e enfermeiros para melhorar o atendimento neste feriado prolongado.

Apesar disso, o número de pacientes que não conseguem atendimento nas unidades de saúde é grande, por isso a superlotação.