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Vila Velha

Pai liga após acidente e descobre a morte do filho pelo telefone

Maycon Ferreira Lopes, 30 anos, morreu após bater com o carro contra um poste em Vila Velha, por volta das 5h, desta sexta-feira (1°)

Publicado em 

01 fev 2019 às 12:41

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 12:41

Maycon Ferreira Lopes, 30 anos, morreu após bater com o carro contra um poste Crédito: Bernardo Coutinho
O pai do motorista de aplicativo Maycon Ferreira Lopes, 30 anos, que morreu após bater com o carro contra um poste em Vila Velha, por volta das 5h, desta sexta-feira (1°), acompanhou o socorro e soube da morte do filho pelo telefone.
Um morador da região, o empresário Leonardo Arnaldo, foi quem atendeu à ligação do pai, que telefonou logo após o acidente. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Leonardo contou como foi o socorro. Veja a conversa. 
Você mora em um prédio aqui perto, ouviu o barulho e, quando chegou, o carro já estava saindo fumaça?
Eu ouvi o barulho e desci. O carro já estava enfumaçando. Tive que ignorar a orientação de não mover a vitima e tirar do carro. Tirando dentro do carro, começou aquela briga para mantê-lo vivo. Em torno de 20 minutos, chegou um médico, que ajudou. Ficamos nós dois. Depois de uns 25 minutos, o Samu chegou aqui. E não teve jeito, fizeram o que tiveram que fazer, mas não teve jeito.
Ele estava inconsciente quando vocês o tiraram do carro?
Estava inconsciente. Fazia massagem cardíaca, ele voltava. Aí perdia de novo. Foram umas cinco vezes que isso aconteceu, entre idas e vindas.
O empresário Leonardo Arnaldo ajudou no socorro do Maycon Ferreira Lopes, que acabou não resistindo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
E a moça que estava como ele, como ela estava?
Ela ficou muito desesperada. Relatou que eles estavam em um bar aqui próximo. E é aquela velha combinação: bebida e direção. O resultado é complicado.
Ela disse que eles estavam ingerindo bebida alcoólica?
Segundo ela, tomaram algumas cervejas e, quando bateu o carro, ela estava dormindo. Acordou com a pancada.
Ela não viu como foi a batida, se alguém fechou ele?
Não viu. O que a gente sabe é que ele não freou. Não tem marca de frenagem e eu não escutei marca de frenagem. Na verdade, eu só fiz cair da cama.
A moça estava consciente?
Sim. Ela teve um braço quebrado, umas escoriações nos joelhos e outro braço direito, se não me engano, não estava movendo.
O telefone dele tocou bem na hora do socorro. Era o pai dele?
O pai dele ligou na hora. Como ele ligou três vezes, achei por bem atender, exercendo uma função de capelania, pastoral, que a gente faz muito. Então eu comecei a conversar com ele, dizendo que o filho dele sofreu um acidente, mas a gente está socorrendo ele aqui. Para dar aquela tranquilizada nele, eu falei que iria desligar e depois retornava. O curioso é que ele pediu para não desligar o telefone, seja qual for o resultado. Disse que queria ficar na linha. Eu fiquei constrangido em desligar e aí fui com ele até o final. Eu fiz o possível para ele receber essa notícia de uma forma mais tranquila.
Você acabou dando a notícia da morte.
Tive que dar. Na minha posição, não dá para mentir. Fui preparando antes. Ele estava acompanhando passo a passo. Eu fui passando e ele do lado de lá em oração. Aquela coisa do pai.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
O ACIDENTE
Maycon Ferreira Lopes, 30 anos, morreu por volta das 5h desta sexta-feira (1º) ao bater o carro que dirigia contra um poste na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã, Vila Velha. Ele estava acompanhado de uma jovem, que ficou ferida.
Testemunhas contaram que, após o acidente, começou a sair fumaça do carro, um Ford Fiesta Sedan branco, que possui kit gás. Desesperada, a jovem, que apresentava sinais de fratura no braço, mas que estava consciente, pediu ajuda para as pessoas que passavam pelo local para ser retirada do veículo com medo de uma explosão.
> Acidente entre ônibus e moto deixa motociclista ferido em Cariacica
Com o risco, a jovem foi retirada do carro. Em seguida, as pessoas que presenciaram o acidente retiram o motorista, que estava inconsciente. Um homem que tinha conhecimento de primeiros socorros fez uma massagem cardíaca e logo depois duas ambulâncias do Samu estiveram no local, mas Maycon não resistiu.
A jovem que estava no banco do carona contou para testemunhas que estava dormindo no momento em que aconteceu o acidente, e que ela e Maycon estavam voltando de um bar.
Maycon trabalhava em uma concessionária de carros e também era motorista de aplicativo. Ele e morava em Goiabeiras, Vitória, com a avó. O Batalhão de Trânsito e a perícia da Polícia Civil não constataram marca de frenagem na pista. Tudo indica que ele perdeu o controle do carro por algum motivo e bateu no poste.

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