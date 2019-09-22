Pai e filho são mortos em Rio Marinho, Vila Velha

Matheus Fidelis Braga, 19 Anos, e o pai, Fabricio Jorge De Almeida Braga, 41 anos, foram mortos na tarde deste domingo (22), em Rio Marinho, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 13h, na rua Itapina, próxima à residência de Matheus.

Polícia Militar, no local dos assassinatos foram encontradas cápsulas de calibre .380. Ainda segundo os investigadores, a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. De acordo com a, no local dos assassinatos foram encontradas cápsulas de calibre .380. Ainda segundo os investigadores, a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

Fabricio morreu no local, enquanto Matheus foi socorrido por familiares e levado, ainda com vida, para o Hospital Antonio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O rapaz, porém, foi a óbito assim que deu entrada no centro médico.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Fabricio Jorge de Almeida Braga teve passagem no sistema prisional no período entre maio de 2014 e novembro de 2016, quando foi liberado mediante decisão judicial. Ele foi preso pelo crime de roubo.

Já o filho, Matheus Fidelis Braga, esteve preso no período entre maio de 2018 e junho de 2019, quando foi liberado mediante decisão judicial. Estava na cadeia por crime de tráfico de drogas.

BARBÁRIE

Os tiros também atingiram quatro veículos, uma motocicleta, um muro e um portão de uma casa próxima ao crime Crédito: TV Gazeta

Matheus e Fabrício, que morava em Domingos Martins, se reuniram para comemorar o aniversário de uma sobrinha, em Rio Marinho. Os dois estavam na Rua Itapina, acompanhados de um mecânico. A ideia era auxiliar o técnico no conserto do automóvel de Fabrício, um Fiat Uno.

De acordo com informantes da Polícia Civil, dois homens estavam de tocaia, esperando a saída do mecânico para começar a ação. Quando pai e filho estavam sozinhos, os bandidos chegaram portando duas pistolas e começaram a atirar. As vítimas foram mortas com mais de 20 perfurações por todo corpo, especialmente na cabeça.

Crédito: TV Gazeta

Matheus foi o primeiro a cair por conta dos tiros. Fabrício continuou andando, na tentativa de achar ajuda. Porém, os atiradores continuaram disparando, até que a segunda vítima não resistiu e também caiu, pouco mais de um metro à frente do filho.

Ainda de acordo com informações da polícia, os dois atiradores saíram do local em um veículo. Além das vítimas, os tiros também atingiram quatro veículos, uma motocicleta, um muro e um portão de uma casa próxima ao crime.