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Santa Maria de Mal. Floriano

Padre sofre acidente de carro em Marechal Floriano

Apesar do susto, o padre passa bem

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 23:26

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 abr 2019 às 23:26
Carro ficou com as rodas para cima, mas o Padre Márcio não sofreu nenhuma lesão e passa bem Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um carro capotou após o condutor do veículo cochilar no volante nas curvas da estrada de Santa Maria de Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. O motorista que dirigia o veículo era o padre Márcio Ghil, de Afonso Cláudio.
> Acidente envolve três veículos em Governador Lindenberg
Apesar do carro ter ficado com as rodas para cima, o padre não teve ferimentos graves e passa bem. "Comigo não aconteceu nada, só o carro que danou-se. Eu estava em baixa velocidade mas acabei cochilando no volante", disse.
Padre Márcio esteve no Hospital de Domingos Martins e passa bem.
Carro ficou com as rodas para cima, mas o Padre Márcio não sofreu nenhuma lesão e passa bem Crédito: Internauta | Gazeta Online

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