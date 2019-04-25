Padre sofre acidente de carro em Marechal Floriano

Carro ficou com as rodas para cima, mas o Padre Márcio não sofreu nenhuma lesão e passa bem

Um carro capotou após o condutor do veículo cochilar no volante nas curvas da estrada de Santa Maria de, Região Serrana do. O motorista que dirigia o veículo era o padre Márcio Ghil, de

Apesar do carro ter ficado com as rodas para cima, o padre não teve ferimentos graves e passa bem. "Comigo não aconteceu nada, só o carro que danou-se. Eu estava em baixa velocidade mas acabei cochilando no volante", disse.