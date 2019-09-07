Os presentes que os leitores do Gazeta Online dariam para Vitória

capixabas de nascimento e de coração também não. Mas a lista dos presentes que leitores do Gazeta Online dariam para a Capital do Estado neste domingo (08) revela que muito ainda falta. Nestes 468 anos de Vitória , elogios não faltam. Características da ilha que despertam o orgulho dosde nascimento e de coração também não. Mas a lista dos presentes que leitores dodariam para a Capital do Estado neste domingo (08) revela que muito ainda falta.

Muitos dos regalos sugeridos são soluções para antigos problemas nos campos da mobilidade urbana, da segurança pública, do turismo e do aspecto visual da cidade. As sugestões foram colhidas a partir da última sexta-feira (06) por meio de comentários de internautas nos perfis do site no Facebook e no Twitter

Bairro histórico e turístico, o Centro de Vitória foi lembrado pelos internautas como local de carências. Eles presenteariam a região com a tão prometida e sempre incompleta revitalização. Por lá estão cartões postais da cidade, como a Capela Santa Luzia e o Convento de São Francisco.

Para alguns, não seria nada mau se a revitalização estivesse acompanhada por serviços melhores.





A segurança (ou a falta dela) foi algo bastante lembrado pelos internautas. Outro presente sugerido foi dar a Vitória a mesma paz daqueles municípios que ainda não registraram homicídios este ano

Os leitores lembraram de gargalos históricos ainda não superados. As sugestões abrangeram avanços na mobilidade urbana. Moradores quiseram oferecer à Vitória infraestrutura que a permitiria levar e trazer com mais eficiência as pessoas que nela vivem ou trabalham.

Internautas quiserem oferecer condições de Vitória permitir ir e vir com mais rapidez.

E até estrutura para que a mais importante ligação da Capital para Vila Velha não seja lembrada como local de tragédias.

Teve gente querendo oferecer à cidade uma melhoria no fluxo de pessoas não apenas na superfície, mas também por baixo dela.

Na capital dos capixabas, a mesma orla que encanta é a orla com altos níveis de poluição, do mar e do ar. Soluções para esses problemas também surgiram como presentes possíveis para a cidade que caminha em direção aos seus 500 anos de história.





É comum que moradores de Vitória evitem as praias que estão mais perto de casa. Melhores condições para as águas que circulam a cidade apareceram em várias sugestões de presentes. A lista de presentes propostas virou lista de cobranças às autoridades. E não sobraram alfinetadas em políticos.

Confira, no Twitter, outros comentários e sugira presentes para Vitória.