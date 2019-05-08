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Trabalho voluntário

ONG busca famílias para receber intercambistas na Grande Vitória

Essa ONG é a Aiesec- Vitória e os intercambistas são estudantes principalmente do Canadá, Tailândia, China, Colômbia e Argentina
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 mai 2019 às 15:36

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 15:36

Rosirene Alves hospeda intercambistas em sua casa Crédito: Caíque Verli
Uma ONG com sede na Ufes está à procura de 250 famílias da Grande Vitória para hospedar gratuitamente intercambistas que vem ao Estado em junho e julho para fazer trabalhos voluntários em creches, escolas e instituições capixabas.
Essa ONG é a Aiesec- Vitória e os intercambistas são estudantes principalmente do Canadá, Tailândia, China, Colômbia e Argentina. O tempo de estadia deles é geralmente de 4 a 6 semanas.
A vice-presidente da Aiesec Vitória, Daiane Ribeiro, explicou que para receber um intercambista é preciso ter um local adequado com Wi-Fi, não é necessário ter um quarto individual, tem que dar ao visitante livre acesso à residência e estar disposto a recebê-lo sem custos e a conhecer novas culturas. "Principalmente a troca cultural. Você acaba querendo ou não aprendendo uma nova língua. E sem contar que você cria uma amizade e depois você mesmo pode ser uma próxima pessoa a viajar", ressalta a vice-presidente.
Esses intercambistas são estudantes que passam, segundo a Aiesec, por um processo rigoroso de seleção para garantir a segurança das famílias que hospedam.
Uma das pessoas que sempre se voluntariam para receber esses turistas é a servidora Rosirene Alves, que contou que já fez amizade com muitos desses estudantes que passaram pela casa dela. Ela também garante que, mesmo com os intercambistas não sabendo falar português, não sentiu dificuldade em se comunicar com eles.
"Não, nenhuma (dificuldade). Eles são muito tranquilos na comunicação. Com as coisas que a gente não entende, utiliza-se sempre um tradutor, uma mímica. A gente sempre se comunica, sempre se faz entender", acrescenta a servidora. 
Quem quiser se cadastrar pra receber esses intercambistas pode procurar a ONG pelo telefone 988970368. A ONG faz esse cadastro no ano todo. A organização está presente em mais de 120 países e territórios e tem parceria com a ONU e Unesco.
Na Ufes, o escritório da AIESEC está localizado no segundo andar do Centro de Vivência, sala 203, no campus de Goiabeiras.

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