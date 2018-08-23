O celular foi roubado? Veja como obter o número do IMEI para bloqueá-lo

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Anatel). Fora esses, um dos não bloqueados é o meu, repórter do Gazeta Online, levado por dois assaltantes em uma moto há um mês, em uma rua de Cariacica. Tudo isso por eu não ter o tão estimado número de IMEI. Você tem o código guardado em algum lugar? Mais abaixo vou te ajudar a encontrar. Mais de nove milhões de celulares são bloqueados por ano no Brasil, por perda, furto ou roubo, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (). Fora esses, um dos não bloqueados é o meu, repórter do, levado por dois assaltantes em uma moto há um mês, em uma rua de Cariacica. Tudo isso por eu não ter o tão estimado número de IMEI. Você tem o código guardado em algum lugar? Mais abaixo vou te ajudar a encontrar.

Em resumo, o assalto aconteceu às 6h05 de um sábado do mês de julho. Foi minha primeira vez, depois de quatro anos morando na cidade grande. O que eu escutei? "Até que demorou". Sim, demorou, e poderia nem ter acontecido. O meu primeiro pensamento, segundos depois de ver os assaltantes saírem levando meu celular foi "vou para a delegacia agora!", e fui mesmo.

Quando cheguei, a moça que me atendeu perguntou se eu tinha o número de IMEI. O IMEI, como explica a Anatel, é uma sequência de 15 dígitos para identificação de cada celular, único e global, e é ele que você usa para bloquear o aparelho em caso de roubo, furto ou perda.

Fui instruída a procurar o tal número e depois registrar o B.O. Eu só sabia que esse número está no celular, mais especificamente atrás da bateria, e na caixa do aparelho. Adivinhem, vocês, quem não tinha a caixa guardada? Isso mesmo.

ONDE ENCONTRAR O IMEI

Como proceder, então? Se também me disseram na delegacia que eu não poderia reaver meu aparelho, mesmo que ele fosse recuperado, pois sem o IMEI não seria possível comprovar que ele era meu.

Resolvi procurar o especialista em segurança de informação e comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré. De acordo com ele, o IMEI pode ser encontrado em quatro lugares. Na caixa, no próprio aparelho (de duas formas) e na nota fiscal.

"A operadora também sabe o número de IMEI, mas não tem como informar. Talvez consiga com uma ordem judicial", comenta Sudré, que também explica que, em um celular de dois chips, por exemplo, cada local em que o chip é inserido no aparelho possui um IMEI.

CONFIGURAÇÕES DO APARELHO

Para saber o IMEI do celular, basta digitar * ENTITY_sharp_ENTITY 0 6 ENTITY_sharp_ENTITY e o número aparecerá na tela do aparelho. O IMEI possui 15 dígitos Crédito: Rita Benezath

A segunda forma de saber o IMEI no próprio celular é fácil e, depois de ser assaltada, recomendo que vocês façam isso e registrem o número em algum lugar seguro.

Primeiro passo: abra o teclado do seu celular, como se fosse realizar uma ligação.

Digite *#06# e pronto. Está aí seu IMEI.

"Ao digitar o código, aparece o IMEI e um número de série. O IMEI tem 15 dígitos e os aparelhos que tem dois chips, terão dois número de identificação, mais o número de série", conclui Sudré.