Novo parque em Vila Velha precisa de autorização do Exército

O novo parque na, ainda precisa de autorização do Exército para sair do papel, uma vez que a região entre oe o, a qual pretende-se utilizar para essa finalidade, pertence ao grupamento militar.

O comandante do 38º Batalhão de Infantaria (BI), tenente-coronel Marcelo Alves Pinto, disse que recebeu o projeto de construção do parque diretamente do prefeito Max Filho, na quarta-feira (10) da semana passada, como uma demanda dos moradores para a criação de uma área de lazer e convivência na região.

“Como a área está sob nossa jurisdição, o prefeito me apresentou o projeto, que é interessante, mas não tenho poder para tomar essa decisão. Sou eu quem cuida administrativamente da área, mas informei o prefeito que precisaria encaminhar a proposta ao órgão decisor, que fica no Rio de Janeiro, região militar que define sobre a questão patrimonial do Exército. Então, me surpreendeu ver a notícia de que o Exército já havia autorizado”, conta o tenente-coronel Alves. Não há prazo para uma decisão.