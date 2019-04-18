Novo parque em Vila Velha precisa de autorização do Exército

O novo parque na Praia da Costa, anunciado na semana passada pela Prefeitura de Vila Velha, ainda precisa de autorização do Exército para sair do papel, uma vez que a região entre o Morro do Moreno e o Convento da Penha, a qual pretende-se utilizar para essa finalidade, pertence ao grupamento militar.
O comandante do 38º Batalhão de Infantaria (BI), tenente-coronel Marcelo Alves Pinto, disse que recebeu o projeto de construção do parque diretamente do prefeito Max Filho, na quarta-feira (10) da semana passada, como uma demanda dos moradores para a criação de uma área de lazer e convivência na região.
“Como a área está sob nossa jurisdição, o prefeito me apresentou o projeto, que é interessante, mas não tenho poder para tomar essa decisão. Sou eu quem cuida administrativamente da área, mas informei o prefeito que precisaria encaminhar a proposta ao órgão decisor, que fica no Rio de Janeiro, região militar que define sobre a questão patrimonial do Exército. Então, me surpreendeu ver a notícia de que o Exército já havia autorizado”, conta o tenente-coronel Alves. Não há prazo para uma decisão.
A informação foi repassada pela secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Caroline Jabour, que, entre outras informações, na ocasião falou que “a prefeitura, o comando do 38º BI e a associação de moradores estão, a princípio, de acordo sobre a área.” A única pendência de autorização seria da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em Brasília.
Com a manifestação do Exército, a Prefeitura de Vila Velha foi procurada ontem para falar do assunto e disse, agora, que a administração está “dialogando com as partes e com a União, pois trata-se de uma área pertencente ao governo federal.”
PROJETO
A construção do parque, que poderá ser chamado Rio da Costa, está prevista para a área embaixo da Terceira Ponte, entre o Outeiro do Convento, o Morro do Moreno e a Baía de Vitória.
Para a sua implantação, a prefeitura pretende investir R$ 850 mil. O valor é resultado de compensação ambiental de uma construtora por ter erguido um prédio com altura superior a permitida no município. A contrapartida da empresa foi determinada pelo Judiciário após denúncia do Ministério Público.
Embora ainda não haja definição sobre como poderá ser o parque, a expectativa é usar uma área de 33 mil m² e, paralelamente, implantar uma nova rua para pedestres e ciclistas com vista para o Convento.