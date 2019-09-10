Nova frente fria deve chegar ao ES no final de semana

Para quem achou que a semana seguiria apenas com praia e sol forte, a novidade é que, de acordo com o Climatempo, uma nova frente fria deve passar rapidamente pelo Espírito Santo neste sábado (14), sem, no entanto, mudar drasticamente as condições de tempo. Algumas pancadas de chuva rápidas também devem atingir o litoral do Estado. Pelo interior, o tempo seguirá seco.
Já no domingo, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas dá lugar ao sol forte pela tarde. A previsão é de que faça bastante calor e não há expectativa de chuva em todo o estado.
QUARTA-FEIRA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta quarta-feira (11) promete nuvens em boa parte do Espírito Santo, que se dissipam ao longo do dia, o que deixa o tempo aberto em todo o estado. Não há expectativa de chuva e faz calor em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória podem ser esperadas rajadas de vento pelo litoral e temperaturas que podem variar entre 18 °C e 31 °C. Na capital, a máxima chega a 30 °C.
Nas região noroeste do Estado, em especial nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura mínima prevista é de 16 °C e máxima de 29 °C.