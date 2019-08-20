Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nuvem baixa

Nevoeiro de radiação envolve o céu no ES nesta terça-feira

Fenômeno acontece quando o ar sobe mais quente, resfria na madrugada e se condensa, formando um nevoeiro nas camadas mais perto da superfície, segundo meteorologista

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:22

Matheus Zardini

Matheus Zardini

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:22
Dia amanheceu com o sol encoberto na Grande Vitória Crédito: Vanda Lopes
O céu da Grande Vitória amanheceu com uma nebulosidade que chamou a atenção das pessoas nesta terça-feira (20). Para saber o que aconteceu a reportagem do Gazeta Online procurou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e descobriu que se trata de um nevoeiro de radiação que tomou conta do céu.
De acordo com a meteorologista Marlene Leal, o nevoeiro de radiação se forma quando o ar sobe mais quente, resfria na madrugada e se condensa, formando um nevoeiro nas camadas mais perto da superfície.
Esse ar mais quente subiu, se resfriou e retorna condensado, formando o nevoeiro de radiação. É como uma nuvem mais perto da superfície
Marlene Leal, meteorologista
“Esse nevoeiro de radiação, que tem aparência de fumaça bem branca, se formou por conta do ar quente desta segunda-feira (19), quando a temperatura chegou a 32ºC em alguns locais de Vitória. Esse ar mais quente subiu, se resfriou e retorna condensado, formando o nevoeiro de radiação. É como uma nuvem mais perto da superfície”, explicou.
EM SÃO PAULO, CÉU FICOU PRETO
Em São Paulo, o céu da cidade escureceu e transformou o dia em noite nesta segunda-feira (20). No entanto, lá o fenômeno foi diferente do que ocorreu na Grande Vitória, no Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou a sites nacionais que lá o tempo ficou fechado e úmido porque a cidade ficou “dentro de uma nuvem” devido à atuação de três massas de ar com temperaturas diferentes.
Já o Instituto Climatempo informou a uma rádio que o céu preto de São Paulo teria relação, também, com a fumaça de intensos incêndios que ocorrem nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados