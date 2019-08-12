Motoristas e cobradores em greve farão manifestação na Praça Oito

O movimento grevista tem como justificativa o início de circulação dos novos ônibus do Sistema Transcol sem cobrador, internet wi-fi e ar condicionado. De acordo com o Sindirodoviários, a medida pode acarretar o desemprego na categoria.

“Esse governador vai ter que tirar esse projeto, companheiro. Só depende da gente. Vamos na Praça Oito, o bambu vai gemer até amanhã. Vencemos a primeira batalha: todo mundo se unindo. Nós temos mais uma batalha: ir para a Praça Oito”, disse um sindicalista aos trabalhadores em greve no Terminal de Laranjeiras.