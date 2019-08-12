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Paralisação

Motoristas e cobradores em greve farão manifestação na Praça Oito

Cobradores e motoristas seguirão em ônibus fretados da Serra com destino ao Centro de Vitória
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:41

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:41

Os rodoviários do Sistema Transcol em greve nesta segunda-feira (12) estão seguindo dos Terminais de Laranjeiras e Carapina, na Serra, para a Praça Oito, no Centro de Vitória, onde haverá um ato.
Membros do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindiroviários) informaram que ao menos três veículos de fretamento deverão transportar motoristas e cobradores. Alguns deles estão usando veículos próprios para se deslocar até o centro da Capital.
Ônibus parados por conta da greve na garagem da Viação Nova, em São Francisco, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira
> Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas
O movimento grevista tem como justificativa o início de circulação dos novos ônibus do Sistema Transcol sem cobrador, internet wi-fi e ar condicionado. De acordo com o Sindirodoviários, a medida pode acarretar o desemprego na categoria.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
“Esse governador vai ter que tirar esse projeto, companheiro. Só depende da gente. Vamos na Praça Oito, o bambu vai gemer até amanhã. Vencemos a primeira batalha: todo mundo se unindo. Nós temos mais uma batalha: ir para a Praça Oito”, disse um sindicalista aos trabalhadores em greve no Terminal de Laranjeiras.
Com informações de Iara Diniz

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