Motorista e passageira são presos após atropelarem ciclistas em Vila Velha

Motorista acusado de atropelar ciclistas na Rodovia do Sol Crédito: Bernardo Coutinho

atropelados por um carro por volta das 6h20 da manhã deste sábado (29) quando seguiam com destino a Setiba, em Guarapari, pelo quilômetro 20 da Rodovia do Sol, próximo à entrada do bairro Retiro do Congo, em Vila Velha. O motorista, identificado como Rawlinson Carlos Soares, cozinheiro e estudante de Gastronomia, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso. A amiga dele, a garçonete Daniela Lima dos Santos, 26, que também estava no veículo no momento do acidente, também foi presa. Cinco ciclistas foram(29) quando seguiam com destino a Setiba, em Guarapari, pelo quilômetro 20 da, próximo à entrada do bairro Retiro do Congo, em Vila Velha. O motorista, identificado como Rawlinson Carlos Soares, cozinheiro e estudante de Gastronomia, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso. A amiga dele, a garçonete Daniela Lima dos Santos, 26, que também estava no veículo no momento do acidente, também foi presa.

Segundo a Polícia Civil, Rawlinson foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. A conduzida Daniela Lima dos Santos foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, segundo o sargento da Polícia Militar Ilson de Paula Oliveira, lotado no Posto da Barra do Jucu do Batalhão de Trânsito da PM. Da rodovia, Rawlinson foi encaminhado para a 2º Delegacia Regional, em Vila Velha.

À Polícia Militar, a jovem e o rapaz contaram que trabalham em restaurantes localizados na orla de Vila Velha. O motorista é estudante universitário e também trabalha como cozinheiro. Já a moça é garçonete. Ambos trabalham em estabelecimentos diferentes, mas no entanto, segundo a PM, os dois eram conhecidos um do outro.

O motorista mora na Praia da Costa e ela em Guarapari. Após o expediente da noite anterior, o motorista levaria a colega em casa, em Guarapari. “Eles contaram que estavam seguindo pela faixa da direita quando a mulher percebeu que o carro estava indo para o acostamento na direção dos ciclistas. A mulher pegou o volante e virou o carro para a pista da esquerda. O motorista ficou assustado, pisou no freio e puxou o freio de mão. Desgovernado, o carro acabou atingindo os ciclistas”, explicou o sargento da PM.

O policial disse que o motorista não quis fazer o teste do bafômetro no local. “No entanto, atestamos que ele apresentava sinais de embriaguez como hálito etílico, estava disperso, com olhos avermelhados e ainda nos confirmou que bebeu cerveja”, disse.

O ACIDENTE

O representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, contou que ele, a filha de 15 anos, mais um grupo formado por pelo menos outros 20 ciclistas profissionais saíram às 6h da Praça do Ciclista, em Coqueiral de Itaparica, com destino à Setiba. Segundo ele, todos seguiam pelo acostamento quando ouviram um som de frenagem do Renault Logan prata. Ele a filha não ficaram feridos.

“A gente seguia pelo acostamento, perto de um posto de gasolina, quando ouviu o barulho do pneu freando. Ninguém teve tempo de reação para desviar. O motorista estava na pista da esquerda e já entrou na pista da direita desgovernado até nos atingir. Foi muito rápido. Só vi meus amigos no chão e logo buscamos socorro”, relembrou Leonardo.

De acordo com ele, foram atingidos: uma empresária de 50 anos, um soldado da Polícia Militar, um mecânico de bicicleta, 30 anos, um vendedor, 38 anos, e um representante comercial. A Polícia Militar informou que as vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Rodosol. Todos foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. A empresária Marília Barbosa, de 50 anos, é a única que permanece internada. Segundo a família, ela foi transferida para o Hospital Evangélico.

CUSTÓDIA VAI DECIDIR PRISÃO

Segundo a advogada Gizelly Bicalho, que defende o motorista, uma audiência de custódia neste domingo deve decidir a permanência de Rawlinson e Daniela no presídio e o pagamento de fiança. O motorista foi levado para o Centro de Triagem de Viana e a carona para a Penitenciária Feminina em Bubu, em Cariacica.

A advogada explicou que, durante o depoimento, Daniela contou que puxou o volante do veículo ao perceber os ciclistas e que teria causado o acidente. Já Rawlinson permaneceu calado durante todo o depoimento ao delegado de plantão da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, que atendeu o caso.

"O Rawlinson trabalha em um pub à noite. Ele estava no carro da mãe dele e foi para o trabalho. Ele trabalhou a noite toda. Ao lado do pub tem um bar e a moça estava lá. Ela viu ele e pediu uma carona até o terminal. Ele respondeu que dava a carona e mandou ela entrar. Quando eles chegaram ao terminal, o ônibus já tinha ido embora. Aí ela ofereceu R$ 50 para ele levar ela até Guarapari e justificou que tem uma filha de cinco meses e precisava ir para casa e não tinha mais ônibus para ela ir embora. Ele concordou", explicou a advogada.

A advogada afirmou que no depoimento Daniela declarou que percebeu os ciclistas no caminho e puxou o volante. "No caminho, ele viu os ciclistas e seguiu viagem. Aí a moça disse que estava muito perto dos ciclistas, pegou o volante e virou. Em seguida, ele puxou o volante de volta. Na hora que ele puxou, o carro rodou e bateu nos ciclistas", afirmou. "O delegado autuou os dois por estarem dirigindo alcoolizados, porque encontrou duas long necks no carro", completou.

GRUPO DE CICLISTAS SE REÚNE HÁ 30 ANOS

O representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, contou que o grupo de ciclistas que foi atingido por um carro na manhã deste sábado (29), na Rodovia do Sol, em Vila Velha, se reúne há mais de 30 anos. Batizado como Rodorace, o pelotão é formado por mais de 100 ciclistas profissionais que praticam a atividade ao menos três vezes por semana: às terças-feiras, quintas e sábados.

“Geralmente, nossas atividades duram em torno de duas horas de pedalada. O grupo se reúne há mais de 30 anos e conta com ciclistas de toda a Grande Vitória. Temos atletas profissionais que participam de competições e aproveitam nosso grupo para treinar. Costumamos reunir mais de 100 pessoas em um só dia”, disse Leonardo.

Segundo ele, o grupo deste sábado contava com cerca de 20 ciclistas porque alguns atletas tem escolhido pedalar em pistas de Cariacica por questões de segurança. “Somente neste mês de junho, nosso grupo presenciou quatro acidentes com ciclistas. Na terça-feira passada, um amigo nosso foi atropelado no acostamento da Rodosol por um caminhão”, relatou.

Acidente na Rodovia do Sol deixa cinco feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução

PREJUÍZO AVALIADO EM R$ 100 MIL

O grupo de ciclistas que foi atropelado na manhã deste sábado (29) na Rodovia do Sol, em Vila Velha, terá um prejuízo total avaliado em R$ 100 mil. Segundo explicou o operador industrial Sydnei Zanotti, 41 anos, as bicicletas atingidas pelo Renault Logan de cor prata não poderão ser recuperadas. Além dos veículos atingidos pelo carro, outros acabaram danificados com o impacto da queda.

“Outros colegas caíram assustados e terão algum prejuízo também. As bicicletas que foram atingidas diretamente ficaram totalmente destruídas. Delas, só será possível reaproveitar algumas peças. O valor total de um veículo desse custa caro porque o material é de fibra de carbono, sem contar as peças que dão mais segurança e agilidade no percurso. Uma simples manutenção de rotina gira em torno de R$ 120”, explicou o ciclista.

"UM SUSTO QUE NUNCA VOU ESQUECER"

"Foi um susto que nunca vou esquecer: ouvi o barulho do carro e quando olhei para o lado vi todos os meus amigos sendo levados. É uma cena muito forte você ver seus amigos sendo jogados no asfalto, sangrando. O carro passou a um metro de mim, todos da minha frente foram atropelados. A imagem que eu tenho é a dos meus amigos voando e o carro parando na frente. Eu parei de andar de moto porque achava que era perigoso. Agora andar no acostamento e ser atingido sem ter como reagir, fico muito chateado. É revoltante. É difícil! Acho que estão pegando leve nas blitze. Acho que devem fazer blitze em mais horários para ver se tira um pouco desses agressores da rua."

Depoimento do Operador industrial, Sydnei Zanotti

VÍTIMAS

Marília Barbosa, de 50 anos, empresária - Ainda está internada

Helder Fraga, de 38 anos, vendedor - Segundo amigos, recebeu alta

Josadak Santos, de 28 anos, policial militar - Segundo amigos, recebeu alta

Miqueias Trevesani, de 30 anos, mecânico de bicicleta - Segundo amigos, recebeu alta

Samuel Amaro, representante comercial (idade não informada) - Segundo amigos, recebeu alta

QUEM ESTAVA NO CARRO

Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos, cozinheiro e estudante - Era o motorista do carro que causou o acidente