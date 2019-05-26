Motorista de carro morre em acidente com moto e caminhão na BR 101

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo três veículos na madrugada deste domingo (26), por volta das 00h10. A colisão entre a moto, o carro e o caminhão aconteceu no Km 155 da BR 101, na altura de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do Chevrolet Celta morreu no local do acidente. O motociclista ficou gravemente ferido e o motorista do caminhão envolvido na colisão ficou preso às ferragens. Os dois foram socorridos com vida para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser totalmente interditada. A rodovia foi liberada por volta das 03h35.