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Linhares

Motorista de carro morre em acidente com moto e caminhão na BR 101

O motociclista e o motorista do caminhão foram socorridos com vida para o Hospital Geral de Linhares (HGL)

Publicado em 

26 mai 2019 às 12:58

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 12:58

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo três veículos na madrugada deste domingo (26), por volta das 00h10. A colisão entre a moto, o carro e o caminhão aconteceu no Km 155 da BR 101, na altura de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do Chevrolet Celta morreu no local do acidente. O motociclista ficou gravemente ferido e o motorista do caminhão envolvido na colisão ficou preso às ferragens. Os dois foram socorridos com vida para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
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Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser totalmente interditada. A rodovia foi liberada por volta das 03h35.

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