Morte indigente: cemitério tem ala para os sem identificação

Lado a lado, em covas identificadas apenas por números: essa é a destinação final dos indigentes, pessoas sem identificação ou até recusadas por suas famílias Crédito: Marcelo Prest





Eram 14 horas quando o rabecão da Polícia Civil chegou ao Cemitério de Boa Vista, em Maruípe, Vitória, na última quarta-feira. Lá só os coveiros e o administrador os aguardavam. As covas, todas numeradas, já estavam abertas. Rapidamente os quatro caixões foram retirados do veículo e enterrados.

Não havia família, amigos ou conhecidos. Nem flores, coroas, lápides ou cruzes. Apenas um número, checado e confirmado, para identificação nos registros. O único som local era o da risada das crianças da escola vizinha, que teimavam em atrair a atenção dos coveiros. Assim é um enterro indigente.

Na ala a eles destinada não há vestígios das sepulturas. Apenas o mato que crescido, favorecido pelas chuvas, apesar das constantes roçadas, como relata o administrador do cemitério, Nelson Torres.

ABANDONO

Lá quem vai compartilhar o espaço, lado a lado, nos próximos 12 anos, são pessoas que morreram e não foram identificadas pela polícia. Passaram uma temporada na geladeira do Departamento Médico Legal (DML) e por elas ninguém procurou.

Há ainda aqueles que foram identificados, mas que a família se recusou a reivindicar seus corpos, ou ainda os que nem familiares possuem. Cabe ao Estado dar uma destinação final a eles. Num caixão simples, levados pelo rabecão.

Antes de serem enterrados foram fotogrados, tiveram suas digitais recolhidas e feitos exames de DNA. Alguns podem ser provas em processos criminais ou mesmo virem a ser reconhecidos no futuro. Se isso não ocorrer, em 12 ou 13 anos, suas covas vão dar espaço a outros.

Por mês, cerca de quatro corpos nesta condição são enterrados em Vitória. O mesmo ocorre em outros cemitérios públicos da Grande Vitória.

Para o administrador Nelson, esta ala representa o extremo da marginalidade social. Por eles não há ninguém. Não estavam inseridos em um contexto social ou não foram aceitos ou reconhecidos por suas famílias, pondera.

No mesmo cemitério há ainda um outro extremo, o ossário público. Para lá são destinados a maioria dos restos exumados (ossos) após o período legal  em geral cerca de 5 a 6 anos  e que não foram reivindicados pelas famílias.

São levados para uma enorme caixa de cimento que acomoda todos, sem nenhuma separação, na destinação final, onde o tempo e os produtos químicos fazem o seu trabalho. Poucos compram nichos perpétuos, mas a maioria nem procura o que restou dos parentes, relata Torres.

OS NÚMEROS DO FIM

Cariacica

Cemitérios

São oito públicos e um privado, com 130 enterros por mês, em média. Quatro anos após o enterro a família pode requerer a perpetuidade. Cobra R$ 14,21 por sepultamento em terra e R$ 28,41 em túmulo perpétuo.

Serra

Cemitérios

São seis públicos e um privado. Desde 2009 não vende mais túmulos perpétuos. Faz em média 150 enterros por mês e por eles cobra R$ 52,25.

Vila Velha

Cemitérios

São seis públicos e um privado. Realiza por mês, em média 150 enterros. Desde 2013 o Código de Postura proíbe os jazigos perpétuos. A cada 3 ou 4 anos o corpo é exumado e embalado e a cova reaproveitada. É cobrado R$ 60 para o sepultamento.

Vitória

Cemitérios