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Na Praia da Costa

Morre idoso que foi arrastado pela ressaca do mar em Vila Velha

Igeci Taborda, de 72 anos, foi socorrido com vida, mas morreu no hospital nesta segunda-feira (22).
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jul 2019 às 18:25

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 18:25

Idoso de 72 anos é resgatado após se afogar na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/PMVV
Passado um dia do resgate na Praia da Costa, em Vila Velha, o pedreiro aposentado Igeci Taborda, de 72 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (22), por volta de 2h10, em hospital de Vitória, onde ficou na UTI.
O idoso havia saído para pescar, quando acabou caindo na água em momento de ressaca da maré. Ele chegou a ficar imerso por cerca de quatro minutos e foi socorrido. 
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De acordo com o filho de Igeci, Laudecir Taborda, o homem, que deixou esposa e quatro filhos, será velado na própria casa, em Alvorada, Vila Velha. Ainda não informações sobre o sepultamento.
O AFOGAMENTO
O episódio de afogamento se deu por volta das 7h30 deste domingo (21). De acordo com o serviço de Salvamar da prefeitura, devido à ressaca, o mar acabou arrastando o homem que estava com mochila e bota, o que fez com que o peso o afundasse ainda mais rapidamente.
De acordo com a coordenadora do serviço de Salvamar de Vila Velha, Arlene Reis Dutra, o idoso tentava atravessar as pedras para pescar quando acabou caindo na água. Ele foi rapidamente socorrido e, apesar de ter saído da água inconsciente, a equipe de salvamento conseguiu acordá-lo.
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"Ele tentou atravessar para pescar e, o que as pessoas relatam, é que ele caiu na água e, como o mar está de ressaca e tem muita corrente de retorno, ele acabou sendo arrastado. Ele afundou, bebeu muita água, ficou cerca de quatro minutos debaixo d'água. O idoso saiu da água inconsciente, mas a equipe fez o atendimento. Quando o Samu chegou, ele foi levado para o hospital já consciente", explica Arlene.
 

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