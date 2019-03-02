Morre aos 97 anos o médico e ex-deputado Luiz Buaiz

O médico, empresário e ex-deputado federal Luiz Buaiz morreu na manhã deste sábado (2), aos 97 anos, por conta de complicações respiratórias. Recentemente foi submetido a uma cirurgia no colo do fêmur em decorrência de uma queda e foi preciso, até, colocar uma prótese no quadril.

Luiz Buaiz será enterrado neste domingo (3), às 11h, no Cemitério de Santo Antônio e o velório será na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, das 8h às 10h.

Segundo o médico particular dele, Michel Assbu, Luiz passou por uma cirurgia no colo do fêmur por conta de uma queda sofrida há pouco mais de um mês. "Foi preciso colocar uma prótese no quadril", completa. Ele afirma que o colega de profissão era uma pessoa admirável. "Ele tinha uma alegria de viver, sempre preocupado em estar bem, com uma lucidez admirável. Viveu pra ajudar. Sempre preocupado com o próximo, doutor Luiz tinha uma frase que carregava para vida 'Dos desígnios de Deus ninguém escapa'", conclui.

FAMÍLIA E AMIGOS LAMENTAM A PERDA

Bem humorado, contador de piadas, incansável e que pensava muito no próximo. É assim que o descreve sua sobrinha Angela Buaiz. "Meu tio viveu bem, fazendo o bem. Ajudou muito as pessoas dentro e fora do hospital, sem se importar quem eram. Um homem que teve uma história linda, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sempre presente na nossa família, foi um segundo pai pra mim. Obviamente estamos tristes com essa perda, mas sabemos que ele amou e foi muito amado", lembra.

Sobrinho de Luiz, o empresário Marcus Buaiz homenageou o tio com um post no Instagram. Veja:

O governador Renato Casagrande também lamentou a perda com um tuíte. Confira:

BIOGRAFIA

Em 2012, a escritora Sandra Medeiros fez um livro contando a história de Luiz, que foi de sua formatura em Medicina, em 1946 na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, até sua posse como deputado federal, passando por toda sua dedicação à Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por exemplo, na ocasião em que foi provedor do local, em meados de 1983.

Luiz dividiu sua vida pública com a política e em 1988 chegou a ser presidente do diretório municipal do Partido da Frente Liberal (PFL) em Vitória. Ainda em 1993 se tornou secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, no governo de Albuíno Azeredo - entre 1991 e 1995 -, assumindo como deputado federal em fevereiro de 1995, já filiado ao Partido Democrático Brasileiro (PDT).

Casado com Gláucia Menecutt de Oliveira, Luiz teve dois filhos: Alexandre e Luciana. Alexandre chegou a seguir os passos do pai e foi vereador de Vitória pelo PTB de 1989 a 1996.

REGISTRO MAIS ANTIGO DO CRM-ES

O médico foi um dos fundadores do Conselho Regional de Medicina (CRM) no Espírito Santo e, no Estado, era o médico com o registro mais antigo do órgão.