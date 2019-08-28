Moradores e comerciantes buscam solução para continuidade de obras na rua Moacyr Strauch Crédito: Eduardo Dias

Após uma série de debate em torno de uma obra na rua Moacyr Strauch, na Praia do Canto, moradores e comerciantes da região apoiaram a interrupção dos trabalhos e a implantação da rede de drenagem na via será paralisada por três meses e só voltará a ser realizada em dezembro deste ano. As conversas envolveram a Prefeitura de Vitória, moradores e comerciantes dos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luíza.

Your browser does not support the audio element. Moradores apoiam decisão e obra em rua na Praia do Canto é paralisada

A área de influência da rua têm duas escolas e uma academia, com centenas de carros circulando por ali diariamente. A continuidade da obra entrou em debate porque os frequentadores da área entendiam que o bloqueio da rua atrapalharia o fluxo de veículos. A obra será retomada em dezembro, durante as férias escolares.

Obras em um trecho da rua Moacyr Strauch Crédito: Eduardo Dias

A paralisação momentânea da obra foi confirmada nesta quarta-feira (28) pelo Secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá. A decisão foi tomada em uma reunião realizada na noite desta terça-feira, com votos de comerciantes e moradores da região. A votação foi unânime, com 58 votos favoráveis a interrupção da obra.

O empresário César Saad, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, elogiou a decisão. "Foi uma decisão unânime, nós estávamos com representantes dos bairros das áreas comercial e residencial. Foi bom para todo mundo", disse o representante dos comerciantes.